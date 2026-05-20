Number_i神宮寺勇太、「ミキモト」のアトリエへ「“引き込まれる瞬間”が何度もありました」【コメント全文】
「ミキモト」とパートナーシップを結ぶNumber_iの神宮寺勇太が、スペシャルコンテンツ「The Layers of Light」に登場する。
【別カット】目を輝かせ…でき上ったリングを見る神宮寺勇太
コンテンツでは、神宮寺が特別なハイジュエリーオーダーを体験。通常入ることができないアトリエを訪れ、1世紀以上も受け継がれてきたミキモトのクラフツマンシップに触れながら、ひとつのジュエリーができ上がるまでを追体験する様子をおさめたムービーも届ける。
企画では、神宮寺がリングの着想から参加。自ら描いたスケッチをもとに、ジュエリーデザイナーとの対話を重ねながらデザインをかたちにしていき、選び抜かれた宝石とともに世界でただひとつのジュエリーへと昇華していく。アトリエを訪れ、熟練のクラフツマンの手仕事を間近で体験することで、ミキモトが受け継いできた精緻な技と美意識に触れた。
映像で描かれるのは、アイデアがかたちとなり、やがて唯一無二の輝きを宿すまでの軌跡。クラフツマンの手仕事が息づく空間の中で、その創造の過程を捉えた。神宮寺によるナレーションも加わり、ジュエリーに込められた想いや製作の軌跡をより深く伝える。
完成したリングは、ポートレートカットを施したアクアマリンの奥に神宮寺のイニシャルと繊細にパヴェセッティングされたサファイアを重ねたデザイン。サイドには黒蝶真珠とアレキサンドライトをセッティング。アクアマリンの透きとおるブルーの中にイニシャルが美しく浮かび上がる。
今回のリング製作のテーマである“重なり”の中に、いまなお進化し続ける独自の美意識と匠の技が宿る。神宮寺とともに、さまざまな想いが重なったミキモトのクラフツマンシップの神髄を体感できる。
【コメント全文】
――今回、初めてミキモトと一緒に「自分のためだけのジュエリー」をデザインから形にすることとなりました。改めて完成したリングと対面した時の印象はいかがでしたか。
箱を開けた時の驚きと感動で言葉を失いました。その後、我に返ったときに思わず大きな声が出てしまったほどです（笑）。想像をはるかに超えたすごい作品が出来上がり、撮影中もずっと見ていたくなるような“引き込まれる瞬間”が何度もありました。このような機会をいただけたことを大変光栄に感じています。
――このリングはご自身にとってどのような存在になりそうでしょうか。
このリングは、間違いなく自分にとってお守りのような存在になると思います。もともと僕が描いたスケッチにはイニシャルを入れる案はなかったのですが、デザイナーの方からご提案をいただいたことで、このリングがより“自分だけのもの”になったと感じました。イニシャルが入ることでオンリーワンの特別な存在になり、これからも自然と手もとを眺める機会が増えるのではないかと思っています。
――ミキモトのアトリエも今回初めて訪問されました。クラフツマンの皆さまとの対話やジュエリーの製作過程の見学を通して、感じたことはありましたか。
ミキモトのアトリエを訪れ、実際にジュエリーが製作されている現場を拝見できたことはとても印象的でした。ジュエリーが人の手によって丁寧に作られていると聞いたときは驚きましたし、実際にクラフツマンの方々がダイヤモンドを留めたり、イニシャルを手作業で切り出したりする工程を見て、ひとつのジュエリーに対して多くの手仕事が重ねられていることを実感しました。改めて、ミキモトのジュエリーには高度な技術と重なり合う想いが込められているのだと感じました。
――ミキモトの技術力を感じられた箇所はありますか。
今回のリングは“重なり”というテーマをもとに製作されています。一番上にアクアマリン、その下にはプラチナで象られたイニシャル、さらにその下には繊細にセッティングされたサファイアが重なり合い、層の美しさを感じられるデザインとなっています。アクアマリンのポートレートカットも初めて知りましたが、爽やかなブルーの色合いと、下の層を際立たせる澄んだ輝きがとても魅力的です。そして贅沢に宝石が使われていながらも、それぞれが無駄なく互いを引き立て合っている点にも、卓越した技術力を感じています。
【別カット】目を輝かせ…でき上ったリングを見る神宮寺勇太
コンテンツでは、神宮寺が特別なハイジュエリーオーダーを体験。通常入ることができないアトリエを訪れ、1世紀以上も受け継がれてきたミキモトのクラフツマンシップに触れながら、ひとつのジュエリーができ上がるまでを追体験する様子をおさめたムービーも届ける。
映像で描かれるのは、アイデアがかたちとなり、やがて唯一無二の輝きを宿すまでの軌跡。クラフツマンの手仕事が息づく空間の中で、その創造の過程を捉えた。神宮寺によるナレーションも加わり、ジュエリーに込められた想いや製作の軌跡をより深く伝える。
完成したリングは、ポートレートカットを施したアクアマリンの奥に神宮寺のイニシャルと繊細にパヴェセッティングされたサファイアを重ねたデザイン。サイドには黒蝶真珠とアレキサンドライトをセッティング。アクアマリンの透きとおるブルーの中にイニシャルが美しく浮かび上がる。
今回のリング製作のテーマである“重なり”の中に、いまなお進化し続ける独自の美意識と匠の技が宿る。神宮寺とともに、さまざまな想いが重なったミキモトのクラフツマンシップの神髄を体感できる。
【コメント全文】
――今回、初めてミキモトと一緒に「自分のためだけのジュエリー」をデザインから形にすることとなりました。改めて完成したリングと対面した時の印象はいかがでしたか。
箱を開けた時の驚きと感動で言葉を失いました。その後、我に返ったときに思わず大きな声が出てしまったほどです（笑）。想像をはるかに超えたすごい作品が出来上がり、撮影中もずっと見ていたくなるような“引き込まれる瞬間”が何度もありました。このような機会をいただけたことを大変光栄に感じています。
――このリングはご自身にとってどのような存在になりそうでしょうか。
このリングは、間違いなく自分にとってお守りのような存在になると思います。もともと僕が描いたスケッチにはイニシャルを入れる案はなかったのですが、デザイナーの方からご提案をいただいたことで、このリングがより“自分だけのもの”になったと感じました。イニシャルが入ることでオンリーワンの特別な存在になり、これからも自然と手もとを眺める機会が増えるのではないかと思っています。
――ミキモトのアトリエも今回初めて訪問されました。クラフツマンの皆さまとの対話やジュエリーの製作過程の見学を通して、感じたことはありましたか。
ミキモトのアトリエを訪れ、実際にジュエリーが製作されている現場を拝見できたことはとても印象的でした。ジュエリーが人の手によって丁寧に作られていると聞いたときは驚きましたし、実際にクラフツマンの方々がダイヤモンドを留めたり、イニシャルを手作業で切り出したりする工程を見て、ひとつのジュエリーに対して多くの手仕事が重ねられていることを実感しました。改めて、ミキモトのジュエリーには高度な技術と重なり合う想いが込められているのだと感じました。
――ミキモトの技術力を感じられた箇所はありますか。
今回のリングは“重なり”というテーマをもとに製作されています。一番上にアクアマリン、その下にはプラチナで象られたイニシャル、さらにその下には繊細にセッティングされたサファイアが重なり合い、層の美しさを感じられるデザインとなっています。アクアマリンのポートレートカットも初めて知りましたが、爽やかなブルーの色合いと、下の層を際立たせる澄んだ輝きがとても魅力的です。そして贅沢に宝石が使われていながらも、それぞれが無駄なく互いを引き立て合っている点にも、卓越した技術力を感じています。