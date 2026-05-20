伊藤英明＆染谷将太『国境』がクランクアップ 公開は2027年に決定
伊藤英明と染谷将太がダブル主演する井筒和幸監督最新作『国境』がクランクアップを迎え、主演2人のコメント、伊藤＆染谷＆井筒監督の3ショットスチールが到着。併せて本作が、2027年に公開されることが決定した。
【写真】伊藤英明×染谷将太、井筒和幸監督作『国境』オール関西“撮影中”会見が開催
作家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々の名作を世に送り出してきた井筒和幸監督が実写映画化。大阪のヤクザ・桑原保彦（伊藤英明）と、建設コンサルタント・二宮啓之（染谷将太）の対照的なコンビが、騙された金を取り戻すため、北朝鮮へ高跳びした詐欺師を追うノワールアクションが繰り広げられる。
主人公の“国境破り”バディに伊藤、染谷を迎え、2月28日より撮影がスタート。4月16日には、“オール関西”撮影中会見と題して、大阪・あべのハルカスで、伊藤・染谷・井筒に加え、原作者の黒川が参加する異例の“撮影中”会見を実施。インフルエンサーのエキストラや炊き出しでの参加もあり、公式SNSでは毎日のように写真や動画が投稿され、日々の撮影の様子が届けられてきた。
そして、大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀と関西各地で40ヵ所以上、約2ヵ月にわたったオール関西での撮影は、5月初旬にクランクアップを迎えた。
この度、クランクアップ直後の伊藤・染谷からコメントが到着。伊藤は「いま自分ができることをやり遂げられた達成感があります」、染谷は「関西でのこの2ヵ月間の日々は一夜の夢だったのかな、という気分」と心境を語った。
さらに、「関西のいろいろなところを巡って、ボランティアスタッフ・エキストラや、時には夜遅い撮影での炊き出しなどの協力もいただき、地元の方々の支えが力になりました」（伊藤）、「地域の方のご協力で、普段は撮影できないような場所も行きましたし、各地で井筒監督が大好きという方にもたくさん出会いました。この『国境』という映画を応援してくださる方のお力があって実現した撮影だったと思います」（染谷）と、撮影に関わった関西の人々へ感謝した。
本作のプロデューサー・村岡伸一郎も、「怒涛のように駆け回った関西各地で、多くの地元の人たちに暖かく支えていただき、本当に感謝しております。関西ロケじゃなかったら乗り越えられなかったんじゃないかと本気で思っています」とコメントを寄せた。
併せて、伊藤のオールアップ直後に撮影された伊藤・染谷・井筒監督の3ショットスチールも到着。なお本作のSNSでは、伊藤・染谷の動画コメントも公開されている。
また今回、本作が2027年に公開されることも決定。大阪と北朝鮮を股にかける物語であることから、韓国人キャストも出演しており、今後発表される追加キャストにも注目だ。
映画『国境』は2027年公開。
※主演、プロデューサーのクランクアップコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊藤英明（桑原保彦役）
毎日、毎日、濃密な楽しい時間を過ごせたなと思っています。監督や染谷さんをはじめスタッフ、キャストの方々と過ごす日々がなくなるのは寂しいですが、いま自分にできることをやり遂げられたなという達成感があります。
とにかく、作品の出来上がりが今から楽しみで仕方ありません。関西のいろいろなところを巡って、ボランティアスタッフ・エキストラや、時には夜遅い撮影での炊き出しなどの協力もいただき、地元の方々の支えが力になりました。
■染谷将太（二宮啓之役）
撮影が始まった当初は、毎日山場になっていて、この戦いはどうなっていくんだろう、という気持ちでスタートしました。それでも、気がついたらあっという間にアップの日を迎えていて、関西でのこの2ヵ月間の日々は一夜の夢だったのかな、という気分です。
地域の方のご協力で、普段は撮影できないような場所も行きましたし、各地で井筒監督が大好きという方にもたくさん出会いました。この『国境』という映画を応援してくださる方のお力があって実現した撮影だったと思います。
■村岡伸一郎／K2 Pictures（プロデューサー）
2ヵ月間の関西ロケを思い返すと「楽しかった！」の一語に尽きるのですが、撮影序盤は本当にハプニング続きで、過酷な環境も相まって「これ本当に撮り切れるかな？」と思ってしまうほどでした。そんな現場を力強く引っ張ってくれたのが主演のお二人でした。二人がいつも前向きに、作品に対して真摯に向かってくれていたので本当に助けられました。
また、そんな二人を見つめる井筒監督の熱い視線と関西のノリとユーモアで笑いの絶えない現場になり、様々な苦難を乗り切ることができました。そして、怒涛のように駆け回った関西各地で、多くの地元の人たちに暖かく支えていただき、本当に感謝しております。関西ロケじゃなかったら乗り越えられなかったんじゃないかと本気で思っています。
関西発！井筒監督待望の新作が誕生する日を楽しみにお待ちいただければと思います。
【写真】伊藤英明×染谷将太、井筒和幸監督作『国境』オール関西“撮影中”会見が開催
作家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々の名作を世に送り出してきた井筒和幸監督が実写映画化。大阪のヤクザ・桑原保彦（伊藤英明）と、建設コンサルタント・二宮啓之（染谷将太）の対照的なコンビが、騙された金を取り戻すため、北朝鮮へ高跳びした詐欺師を追うノワールアクションが繰り広げられる。
そして、大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀と関西各地で40ヵ所以上、約2ヵ月にわたったオール関西での撮影は、5月初旬にクランクアップを迎えた。
この度、クランクアップ直後の伊藤・染谷からコメントが到着。伊藤は「いま自分ができることをやり遂げられた達成感があります」、染谷は「関西でのこの2ヵ月間の日々は一夜の夢だったのかな、という気分」と心境を語った。
さらに、「関西のいろいろなところを巡って、ボランティアスタッフ・エキストラや、時には夜遅い撮影での炊き出しなどの協力もいただき、地元の方々の支えが力になりました」（伊藤）、「地域の方のご協力で、普段は撮影できないような場所も行きましたし、各地で井筒監督が大好きという方にもたくさん出会いました。この『国境』という映画を応援してくださる方のお力があって実現した撮影だったと思います」（染谷）と、撮影に関わった関西の人々へ感謝した。
本作のプロデューサー・村岡伸一郎も、「怒涛のように駆け回った関西各地で、多くの地元の人たちに暖かく支えていただき、本当に感謝しております。関西ロケじゃなかったら乗り越えられなかったんじゃないかと本気で思っています」とコメントを寄せた。
併せて、伊藤のオールアップ直後に撮影された伊藤・染谷・井筒監督の3ショットスチールも到着。なお本作のSNSでは、伊藤・染谷の動画コメントも公開されている。
また今回、本作が2027年に公開されることも決定。大阪と北朝鮮を股にかける物語であることから、韓国人キャストも出演しており、今後発表される追加キャストにも注目だ。
映画『国境』は2027年公開。
※主演、プロデューサーのクランクアップコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊藤英明（桑原保彦役）
毎日、毎日、濃密な楽しい時間を過ごせたなと思っています。監督や染谷さんをはじめスタッフ、キャストの方々と過ごす日々がなくなるのは寂しいですが、いま自分にできることをやり遂げられたなという達成感があります。
とにかく、作品の出来上がりが今から楽しみで仕方ありません。関西のいろいろなところを巡って、ボランティアスタッフ・エキストラや、時には夜遅い撮影での炊き出しなどの協力もいただき、地元の方々の支えが力になりました。
■染谷将太（二宮啓之役）
撮影が始まった当初は、毎日山場になっていて、この戦いはどうなっていくんだろう、という気持ちでスタートしました。それでも、気がついたらあっという間にアップの日を迎えていて、関西でのこの2ヵ月間の日々は一夜の夢だったのかな、という気分です。
地域の方のご協力で、普段は撮影できないような場所も行きましたし、各地で井筒監督が大好きという方にもたくさん出会いました。この『国境』という映画を応援してくださる方のお力があって実現した撮影だったと思います。
■村岡伸一郎／K2 Pictures（プロデューサー）
2ヵ月間の関西ロケを思い返すと「楽しかった！」の一語に尽きるのですが、撮影序盤は本当にハプニング続きで、過酷な環境も相まって「これ本当に撮り切れるかな？」と思ってしまうほどでした。そんな現場を力強く引っ張ってくれたのが主演のお二人でした。二人がいつも前向きに、作品に対して真摯に向かってくれていたので本当に助けられました。
また、そんな二人を見つめる井筒監督の熱い視線と関西のノリとユーモアで笑いの絶えない現場になり、様々な苦難を乗り切ることができました。そして、怒涛のように駆け回った関西各地で、多くの地元の人たちに暖かく支えていただき、本当に感謝しております。関西ロケじゃなかったら乗り越えられなかったんじゃないかと本気で思っています。
関西発！井筒監督待望の新作が誕生する日を楽しみにお待ちいただければと思います。