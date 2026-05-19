『マリオ』新作映画の全世界興収1532億円突破！ビデオゲーム由来の映画で歴代2位 『マインクラフト』超えで1位は前作TOP2独占
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の全世界の最新興収が発表された。海外では９週目を迎える中で、ワールドワイドにおいては累計興行成績が964,148,015ドル（約1,532億4,168万円 1ドル158.94円換算）となった。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
この数字は、2025年公開の映画『マインクラフト／ザ・ムービー』の全世界興収960,387,780ドルを上回り、ビデオゲーム由来の映画の中で歴代２位に浮上。歴代1位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）のため、TOP2作品をマリオの映画が独占する形となっている。
なお、国内興収は17日時点で、64億3682万円となり、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
この数字は、2025年公開の映画『マインクラフト／ザ・ムービー』の全世界興収960,387,780ドルを上回り、ビデオゲーム由来の映画の中で歴代２位に浮上。歴代1位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）のため、TOP2作品をマリオの映画が独占する形となっている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
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