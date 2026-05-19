元日向坂46加藤史帆、“別人級”黒髪ボブ姿公開に反響「雰囲気違う」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/05/19】元日向坂46の加藤史帆が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボブヘアの姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳元人気坂道メンバー「小顔が際立つ」“別人級”黒髪ボブ姿
現在、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台『四畳半神話大系』に出演中の加藤。同舞台でヒロインの「明石さん」を演じている加藤は、もともとのロングヘアからアニメ化の際の明石さんの髪型でもある黒のボブヘア姿となっており、首をかしげてカメラを見つめる姿を公開している。
また、加藤のSTAFFが運営するX（旧Twitter）では、同作のポスターの前でポーズを取るショットも公開されており、ボブヘアとなった横顔のショットも見ることができる。
この投稿には「可愛すぎて破壊力すごすぎる」「本当だ明石さんだ！」「小顔が際立つ」「ビジュアル新鮮」「めっちゃ似合ってる」「お人形さんみたい」「本当に一瞬だれかわからなかった」「別人レベルで雰囲気違う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元人気坂道メンバー「小顔が際立つ」“別人級”黒髪ボブ姿
◆加藤史帆、ボブヘア披露
現在、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台『四畳半神話大系』に出演中の加藤。同舞台でヒロインの「明石さん」を演じている加藤は、もともとのロングヘアからアニメ化の際の明石さんの髪型でもある黒のボブヘア姿となっており、首をかしげてカメラを見つめる姿を公開している。
◆加藤史帆の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて破壊力すごすぎる」「本当だ明石さんだ！」「小顔が際立つ」「ビジュアル新鮮」「めっちゃ似合ってる」「お人形さんみたい」「本当に一瞬だれかわからなかった」「別人レベルで雰囲気違う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】