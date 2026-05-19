松本怜生、『王様のブランチ』新レギュラーに！レインボーもファミリー入り
俳優の松本怜生が、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系／毎週土曜9時30分）の新レギュラーに決定。併せて、お笑いコンビ・レインボーもブランチファミリーに加わることが発表された。
【写真】ブランチファミリーに加わるお笑いコンビ・レインボー
今年4月で放送30周年を迎え、ますますパワーアップが期待される『王様のブランチ』に、このたび新レギュラーメンバーとして、俳優の松本怜生の出演が決定。松本は2024〜2025年に放送された連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）など話題作への出演が続く、注目の若手俳優の一人。そんな松本が、同番組でどのような活躍を見せるのか期待が高まる。
松本は「今回、『王様のブランチ』のレギュラー出演が決まり、自分でもすごく驚いています。以前ゲスト出演させていただいた際、スタッフの皆さんや出演者の皆さんの雰囲気がとてもアットホームで、みんなで自然に楽しみながらロケをする空気感がとても心地よく、素敵な時間を過ごさせていただきました」とコメント。
続けて「これからは、『王様のブランチ』という素敵な場所で、一つひとつの時間を楽しみながら、皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします！」とメッセージを寄せた。なお、松本が新レギュラーとして登場するのは、5月23日からとなる。
さらに、若者を中心に絶大な支持を誇り、昨年放送された『キングオブコント2025』で3位に輝いた実力派お笑いコンビ・レインボーも、ブランチファミリーに加わることが決定。これまでも本番組の人気企画「物件リサーチ」や「ごはんクラブ」など様々なロケで活躍を見せてきた2人が、今後は“ブランチファミリー”としてさらにロケを盛り上げていく。
『王様のブランチ』は、TBS系にて毎週土曜9時30分より放送。
【写真】ブランチファミリーに加わるお笑いコンビ・レインボー
今年4月で放送30周年を迎え、ますますパワーアップが期待される『王様のブランチ』に、このたび新レギュラーメンバーとして、俳優の松本怜生の出演が決定。松本は2024〜2025年に放送された連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）など話題作への出演が続く、注目の若手俳優の一人。そんな松本が、同番組でどのような活躍を見せるのか期待が高まる。
続けて「これからは、『王様のブランチ』という素敵な場所で、一つひとつの時間を楽しみながら、皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします！」とメッセージを寄せた。なお、松本が新レギュラーとして登場するのは、5月23日からとなる。
さらに、若者を中心に絶大な支持を誇り、昨年放送された『キングオブコント2025』で3位に輝いた実力派お笑いコンビ・レインボーも、ブランチファミリーに加わることが決定。これまでも本番組の人気企画「物件リサーチ」や「ごはんクラブ」など様々なロケで活躍を見せてきた2人が、今後は“ブランチファミリー”としてさらにロケを盛り上げていく。
『王様のブランチ』は、TBS系にて毎週土曜9時30分より放送。