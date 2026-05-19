吉本興業所属のお笑いコンビ、華山のにこらす（35）が18日更新のYouTubeチャンネル「カンテレ笑タイム」に登場。離婚していたことを明かした。

同チャンネルは関西テレビ制作のお笑い番組のダイジェスト動画を公開している。にこらすは17日放送「マルコポロリお笑いワイドショー マルコポロリ！」にゲスト出演。その場面が同チャンネルで公開された。

番組内で共演したダブルヒガシ大東翔生から「いっぱいお金必要になったんですよ、離婚されて」と突然切り出されると、MC東野幸治は「え？ 離婚したの？」と驚きの声を上げた。

にこらすは「はい、しました」と落ち着いて認めた。ダブルヒガシ東良介は「離婚したけど、皆さん知らないじゃないですか。これはバレたくないのか、離婚が。誰も聴いてないコミュニティーラジオで発表したんですよ」と暴露された。

東野から「結婚生活は？」と聞かれ、にこらすは「6年」と返答した。

にこらすは、相方のやすいは大阪NSC（吉本総合芸能学院）34期生出身。エンペラーを結成し、2019年、ABCお笑いグランプリ優勝。22年に華山にコンビ名を変更。個人名もにしやまからにこらす、安井祐弥からやすいに変更した。その翌年のM−1グランプリは初の準決勝進出を果たした。