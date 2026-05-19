北海道旭川市の橋から女子高校生を転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告。



初公判を来週に控え、弁護側は５月１９日、殺人の実行行為を否定する方針を明らかにしました。



世間を震撼させた事件の初公判が、いよいよ来週開かれます。



殺人などの罪に問われているのは、旭川市の内田梨瑚被告２３歳です。



起訴状などによりますと、内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で、留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。





今回の 裁判 は、殺人の実行行為や殺意があったのか、共犯者との共謀の有無などが争点になる見込みです。１９日の公判前整理手続きで、弁護側は内田被告の最近の様子についてー（内田被告の弁護人 八重樫和裕 弁護士 ）「毎日自分と向かい合うしかないので、なぜ事件を起こすことになったのか、（被害者に）大変苦しい思いをさせたとか内省を深めている」さらに殺人の実行行為を否定する方針を明らかにしました。（内田被告の弁護人 八重樫和裕 弁護士 ）「（被害者から）受け取った4000円と被害者の携帯電話を置いて立ち去っている。つまりそれは殺意がなかった一つの証拠」内田被告は逮捕当時から、「女子 高校生 を橋に置いてきただけで、落ちたかどうかは知らない」という趣旨の供述をし、殺人については否認していました。また、内田被告は懲役２３年の判決が確定した受刑者の女の 裁判 で証人として一度出廷していますが、「話したくありません」と証言を拒否しています。本人の発言が注目される初公判は来週２５日です。