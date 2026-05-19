なにわ男子・高橋恭平、女子校サプライズ登場「なに言うても湧く（笑）」 高橋ひかる＆岩瀬洋志と大歓声浴びる
なにわ男子の高橋恭平が19日、都内の女子校で行われた映画『山口くんはワルくない』公開直前イベントに参加した。高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志とともに生徒約600人の前にサプライズで登壇し、大歓声を浴びた。
【集合ショット】制服姿で！ハートポーズを決める高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志
制服姿の3人が“転校生”として体育館に呼び込まれると、「かっこいい！」「やばい！」「イケメン！」と黄色い悲鳴が鳴り止まず、恭平は思わず「すごいですね（笑）」とキョロキョロ。一言発するたびに起こる元気いっぱいの女子学生たちに「なに言うても湧く（笑）」と圧倒された。
高橋は「最後の学校生活は8年前。どうも高橋恭平です」とあいさつ。「本当にすごい若いってすばらしい。ありがとうね」とエネルギーに感心。高橋ひかるは「女子校に行ってみたかった」、岩瀬も「緊張してるけど楽しみにしていた」とコメント。そのたびに「ひかる！」「洋志〜！」と呼びかう声で、3人のマイク音声も一時聞こえないほどの大騒ぎとなった。
その後は、映画にちなんだ二択トークを展開。生徒たちも巻き込み、終始盛り上がっていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【集合ショット】制服姿で！ハートポーズを決める高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志
制服姿の3人が“転校生”として体育館に呼び込まれると、「かっこいい！」「やばい！」「イケメン！」と黄色い悲鳴が鳴り止まず、恭平は思わず「すごいですね（笑）」とキョロキョロ。一言発するたびに起こる元気いっぱいの女子学生たちに「なに言うても湧く（笑）」と圧倒された。
その後は、映画にちなんだ二択トークを展開。生徒たちも巻き込み、終始盛り上がっていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。