猫の命を脅かす『危険なハーブ』とは？

1.ミント系ハーブ（ペパーミント・スペアミントなど）

スーッとした爽やかな香りで、人にとってはリフレッシュ効果のあるミント系。しかし猫にとっては決して安全とは言えません。

ミントに含まれる成分は、猫の体内でうまく分解できず、嘔吐やよだれ、元気消沈などの原因になることがあります。

たとえば、ハーブティーを飲んだあとにカップを放置していたり、ミント入りのお菓子の袋を猫がなめてしまう…。そんな日常の「ちょっとした油断」がリスクにつながるのです。

香りが弱いから大丈夫と思いがちですが、猫は人より嗅覚が敏感。わずかな刺激でも負担になることがあるため、油断は禁物でしょう。

2.ラベンダー

癒しの象徴ともいえるラベンダーですが、猫には非常に注意が必要なハーブのひとつです。ラベンダーに含まれる精油成分は、猫の肝臓に負担をかけます。

特に問題なのがアロマオイルやポプリ。人が「いい香り」と感じる空間でも、猫にとっては強すぎる刺激になっており、場合によっては命にもかかわります。

実際、ラベンダーの香りがする部屋で落ち着かずソワソワする猫も少なくありません。

「リラックスさせてあげたい」という気持ちはわかりますが、ラベンダーはどんなかたちであれ猫の命を奪う可能性があることを絶対忘れないようにしてください。

3.ティーツリー

殺菌・抗菌作用で知られるティーツリーは、スキンケアや掃除用品にもよく使われています。ただし猫にとっては中毒リスクの高いハーブです。

ティーツリーオイルが皮膚についたり、舐めてしまった場合、ふらつきや震え、症状が重い場合は神経症状が出ることもあります。特に注意したいのは、床掃除や消臭スプレーです。

「天然成分だから安心」と思って使っているものほど盲点になりがちです。猫は床や家具を歩いたあと、体をなめて毛づくろいをします。

その過程で体内に取り込んでしまう可能性があるため、思っている以上に危険は身近に潜んでいます。

飼い主が香りを使うときに注意すべきこと

猫と暮らすうえで大切なのは、「触れなければ大丈夫」という考えを手放すことです。

実はハーブは“香りだけ”でも影響を与えるケースがあります。猫は肝臓の解毒機能が人より弱く、空気中に拡散した成分でも体に蓄積しやすいからです。

たとえば、アロマディフューザーやお香、芳香剤。これらは部屋全体に成分が広がるため、猫は逃げ場がなくなります。

「いい香りの部屋にしてあげたい」と思っても、猫にとっては常に刺激を浴び続けている状態とも言えるでしょう。

対策としては、猫がいる空間では精油やハーブ系芳香剤を基本的に使わないことが安心です。

どうしても使いたい場合は、完全に別の部屋に分ける、換気を徹底するなど工夫が必要になります。

また、ハーブを使った製品を選ぶときは「猫に安全か」を確認する習慣をつけておくと安心です。

人にとっての「自然で優しい香り」が、猫にも同じとは限らない。その視点を持つことが、トラブルを防ぐ第一歩になります。

まとめ

ハーブはナチュラルで体に良さそうなイメージがありますが、猫にとっては必ずしも安全ではありません。ミントやラベンダー、ティーツリーのように、身近で人気のあるものほど注意が必要です。

見落としがちなのが「香りだけでも影響がある」という点。私たちが心地よいと感じる空間でも、猫にとっては強い刺激になっている可能性があります。

愛猫の健康を守るためには、人の感覚ではなく「猫の体質」を基準に考えることが大切です。日常のちょっとした習慣を見直すだけで、リスクは大きく減らせます。

安心して一緒に暮らすために、身の回りの香りにも気を配ってあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)