明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“千佳子”仲間由紀恵のわずかな変化に気付く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第38回）が5月20日に放送される。
【写真】自身の病状について聞く千佳子（仲間由紀恵）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第38回あらすじ
千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。りんはそこで千佳子のわずかな表情の変化に気付く。
一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってくる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】自身の病状について聞く千佳子（仲間由紀恵）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。りんはそこで千佳子のわずかな表情の変化に気付く。
一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってくる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。