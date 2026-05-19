『一次元の挿し木』山田涼介演じる主人公・悠の場面写真を初解禁！現場では山田のバースデーサプライズも【コメントあり】
2026年7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送/初回放送日は後日解禁）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。
5月某日、本作がいよいよクランクイン。クランクイン初日、最初のシーンは、山田涼介演じる主人公・七瀬悠の大学での1シーン。晴天に恵まれ、気持ちの良い撮影スタートとなった。
本日は、主人公・悠の場面写真を初解禁！研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく白衣の姿も。科学監修の方からの指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的なシーンとなった。
また、クランクイン後に迎えた5月9日は、山田の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフからのバースデーサプライズが！
嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからのハッピーバースデーの大合唱、そしてケーキとプレゼントが手渡されるサプライズに、現場も大盛り上がり。33歳を迎え、ますます魅力の増す山田は、本作でどんな演技を見せるのか？乞うご期待！
■山田涼介 クランクイン＆誕生日コメント
Q.ついにクランクインとなりましたが、初日の撮影をしてみていかがでしたか？
すごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！
Q.実際に撮影が始まってみて、今後の撮影で楽しみなことなどはありますか？
もちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！
Ｑ.33歳を迎えた抱負を一言お願いします！
33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑）33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。
33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！
※七瀬悠（ななせ・はるか） … 山田涼介
遺伝子学を研究する大学院生。
4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽が生きている、と信じている。人付き合いが得意ではなく、友人はいない。
ある日、インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定を行うと、行方不明の義理の妹・紫陽とDNAが完全一致する、という不可解な謎に巻き込まれていく。
■番組概要
大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。
年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。
ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。
半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る―――
人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。
DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……
その全てが、一本の線で繋がっていく。
悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく―――
◆放送
2026年7月スタート（※初回放送日は後日解禁）
読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット（30局） 毎週日曜よる10:30〜11:25 全10話
◆原作
松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）
◆脚本
高田亮（映画『死刑にいたる病』『告白 コンフェッション』『さがす』、ドラマ『恋のツキ』ほか）
清水匡（ドラマ『正直不動産2』『僕の姉ちゃん』『街並み照らすヤツら』ほか）
◆監督
城定秀夫（映画『悪い夏』『夜、鳥たちが啼く』、ドラマ『ブラック・ジャック』『95』ほか）
頃安祐良（ドラマ『推しの殺人』『Qrosの女 スクープという名の狂気』『MADDER』ほか）
日郄貴士（ドラマ『アンメット』『プロフェッショナル』『警視庁アウトサイダー』ほか）
◆チーフプロデューサー
中間利彦（読売テレビ）
◆プロデューサー
中山喬詞（読売テレビ） 安部祐真（読売テレビ） 清家優輝（ファインエンターテイメント） 岡田健人（ファインエンターテイメント）
◆制作協力
ファインエンターテイメント
◆制作著作
読売テレビ
◆番組公式サイト・SNS
公式HP：https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/
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