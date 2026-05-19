2026年7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送/初回放送日は後日解禁）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。

5月某日、本作がいよいよクランクイン。クランクイン初日、最初のシーンは、山田涼介演じる主人公・七瀬悠の大学での1シーン。晴天に恵まれ、気持ちの良い撮影スタートとなった。

本日は、主人公・悠の場面写真を初解禁！研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく白衣の姿も。科学監修の方からの指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的なシーンとなった。

また、クランクイン後に迎えた5月9日は、山田の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフからのバースデーサプライズが！

嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからのハッピーバースデーの大合唱、そしてケーキとプレゼントが手渡されるサプライズに、現場も大盛り上がり。33歳を迎え、ますます魅力の増す山田は、本作でどんな演技を見せるのか？乞うご期待！

■山田涼介 クランクイン＆誕生日コメント

Q.ついにクランクインとなりましたが、初日の撮影をしてみていかがでしたか？

すごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！

Q.実際に撮影が始まってみて、今後の撮影で楽しみなことなどはありますか？

もちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！

Ｑ.33歳を迎えた抱負を一言お願いします！

33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑）33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。

33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！

※七瀬悠（ななせ・はるか） … 山田涼介

遺伝子学を研究する大学院生。

4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽が生きている、と信じている。人付き合いが得意ではなく、友人はいない。

ある日、インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定を行うと、行方不明の義理の妹・紫陽とDNAが完全一致する、という不可解な謎に巻き込まれていく。

■番組概要

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。

年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。

半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る―――

人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……

その全てが、一本の線で繋がっていく。

悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく―――

◆放送

2026年7月スタート（※初回放送日は後日解禁）

読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット（30局） 毎週日曜よる10:30〜11:25 全10話

◆原作

松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

◆脚本

高田亮（映画『死刑にいたる病』『告白 コンフェッション』『さがす』、ドラマ『恋のツキ』ほか）

清水匡（ドラマ『正直不動産2』『僕の姉ちゃん』『街並み照らすヤツら』ほか）

◆監督

城定秀夫（映画『悪い夏』『夜、鳥たちが啼く』、ドラマ『ブラック・ジャック』『95』ほか）

頃安祐良（ドラマ『推しの殺人』『Qrosの女 スクープという名の狂気』『MADDER』ほか）

日郄貴士（ドラマ『アンメット』『プロフェッショナル』『警視庁アウトサイダー』ほか）

◆チーフプロデューサー

中間利彦（読売テレビ）

◆プロデューサー

中山喬詞（読売テレビ） 安部祐真（読売テレビ） 清家優輝（ファインエンターテイメント） 岡田健人（ファインエンターテイメント）

◆制作協力

ファインエンターテイメント

◆制作著作

読売テレビ

◆番組公式サイト・SNS

公式HP：https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/

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