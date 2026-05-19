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【速報】池袋駅西口が丸ごと変わる？2027年開始の再開発計画と東武東上線の改良を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【17年に渡る大工事】池袋駅西口が丸ごと変わる…？【東武東上線駅改良】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、ついに詳細が発表された池袋駅西口地区の再開発計画について、現在の様子と比較しながら全貌を解説している。



池袋駅は1日の乗降客数が約265万人と、世界第3位を誇る巨大ターミナル駅だ。今回発表された再開発の範囲は、北は池袋大橋から南はメトロポリタンプラザまでのエリア。AからDまでの4つの街区に分けられ、AからC街区には巨大なビルが建設される。中でもB街区には、地上50階、高さ約270mのビルが誕生する予定で、ナレーションでは「サンシャイン60の地上60階、高さ約240mを上回る高さとなります」と説明された。解体を含む工事期間は2027年度から2043年度ごろを予定している。



再開発はビルだけにとどまらず、歩行者空間の創出も大きな特徴だ。東武百貨店などがあるエリアの建物は一旦解体され、広大な交通広場や、駅への入り口となる大屋根広場が設けられる。さらに、東武東上線やJR各線の上空を通り、東口方面へ抜けられる「北デッキ」も整備される。



気になる東武東上線の池袋駅については、現在の3線から4線への線路増設、新たな改札の新設などが計画されている。すぐ隣までJR山手線の線路が迫っているため、動画内では「西側に駅を拡張しつつ線路を増やすことになります」と今後の展望を分析した。



安全性や利便性の向上だけでなく、歩行者の回遊性を高める魅力的な空間作りが進められる池袋駅西口。17年にも及ぶ大工事を経て、街の景色がどのように生まれ変わるのか、今後の動向に期待が膨らむ。