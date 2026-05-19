M!LK・山中柔太朗、まさかの“本人不在”で塩崎太智の実家へ「塩崎家おもろすぎるwwwwww」「部屋の至る所に塩崎太智」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗（24）が16日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「【衝撃】塩崎の実家に行ったら太智も知らない新事実発覚!!」と題し、まさかの“本人不在”でメンバー・塩崎太智（※崎=たつさき、25）の実家を訪れる様子が公開された。
【動画】「部屋の至る所に塩崎太智」“本人不在”で塩崎太智の実家を紹介した山中柔太朗 ※実家到着は7:05頃〜
山中は、撮影で塩崎の故郷でもある和歌山県を訪れていたが、1日休みができたとのことで、塩崎の実家に行くことを決定。塩崎の家族については「みんな本当に元気な人達ばっかなので、僕がついていけるか不安」と説明。「1日、塩崎太智の気持ちになってみようかな、帰省しました、みたいな感じでいってみようかなと思います」と語った。
塩崎の弟に車で迎えに来てもらった山中は、弟のことを「D2」（※「太智2」の略）と呼び、車内でも仲の良さがうかがえるトークを繰り広げながら、地元のラーメン屋や、かつてイベントを開催した思い出の場所などを巡り、塩崎についてのさまざまな話題で盛り上がった。
そして実家に到着。玄関ではいきなり塩崎の等身大パネルが“お出迎え”し、広々としたリビングやマッサージチェア、豪華な掛け軸にガラスケースに入った置き物が飾られた床の間などを紹介した。塩崎の部屋に入ると、以前事務所に一緒に泊まっていた際に塩崎がいつも着ていたというパジャマや、よく履いていたというパンツなどを発見。さらに当時は「怖い先輩」という印象を抱いていたことを明かした。
さらには塩崎の小学校の卒業文集を発見し、「絶対怒られると思いますが…」と言いながらも、「せっかく来たから」と内容を紹介。小学校6年生の塩崎から、「未来の自分」に向けてのメッセージが読み上げられた。さらには、当時既に自身の“サイン”も出来上がっていたという。
その後再度弟とともに和歌山の観光名所を巡った後は、実家に戻り塩崎家と夕食を楽しむ様子も披露。そして動画の最後では、実家では塩崎本人に内緒で犬を飼い始めていたことが明かされ、山中を通じてその事実を伝えられた塩崎本人がスマートフォンを見ながら驚くという衝撃の様子も公開された。
コメント欄では「待ってだいちゃんありきと思ったら1人でメンバーの実家行ってんのwwwww」「本人不在でメンバーの実家へ行き、1日メンバーの家族と過ごした上、本当の息子も知らないワンコと戯れて帰る柔太朗のポテンシャルの高さよ」「『太智が実家へ帰るではなく、太智の実家へメンバーが行く』いつも一歩先をいくM!LKはすごすぎるw」「だいちゃんに内緒で犬飼ってる塩崎家おもろすぎるwwwwww」「当たり前のように実家公開してくれるの異常事態」「実家の各所にだいちゃんと写真撮れるスポットあるのジワる笑」「サムネから太智くんいるの当たり前だと思ったらご本人不在で大笑い」「部屋の至る所に塩崎太智いるのまじで家族愛が深い家庭なんだなって思った」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「部屋の至る所に塩崎太智」“本人不在”で塩崎太智の実家を紹介した山中柔太朗 ※実家到着は7:05頃〜
山中は、撮影で塩崎の故郷でもある和歌山県を訪れていたが、1日休みができたとのことで、塩崎の実家に行くことを決定。塩崎の家族については「みんな本当に元気な人達ばっかなので、僕がついていけるか不安」と説明。「1日、塩崎太智の気持ちになってみようかな、帰省しました、みたいな感じでいってみようかなと思います」と語った。
そして実家に到着。玄関ではいきなり塩崎の等身大パネルが“お出迎え”し、広々としたリビングやマッサージチェア、豪華な掛け軸にガラスケースに入った置き物が飾られた床の間などを紹介した。塩崎の部屋に入ると、以前事務所に一緒に泊まっていた際に塩崎がいつも着ていたというパジャマや、よく履いていたというパンツなどを発見。さらに当時は「怖い先輩」という印象を抱いていたことを明かした。
さらには塩崎の小学校の卒業文集を発見し、「絶対怒られると思いますが…」と言いながらも、「せっかく来たから」と内容を紹介。小学校6年生の塩崎から、「未来の自分」に向けてのメッセージが読み上げられた。さらには、当時既に自身の“サイン”も出来上がっていたという。
その後再度弟とともに和歌山の観光名所を巡った後は、実家に戻り塩崎家と夕食を楽しむ様子も披露。そして動画の最後では、実家では塩崎本人に内緒で犬を飼い始めていたことが明かされ、山中を通じてその事実を伝えられた塩崎本人がスマートフォンを見ながら驚くという衝撃の様子も公開された。
コメント欄では「待ってだいちゃんありきと思ったら1人でメンバーの実家行ってんのwwwww」「本人不在でメンバーの実家へ行き、1日メンバーの家族と過ごした上、本当の息子も知らないワンコと戯れて帰る柔太朗のポテンシャルの高さよ」「『太智が実家へ帰るではなく、太智の実家へメンバーが行く』いつも一歩先をいくM!LKはすごすぎるw」「だいちゃんに内緒で犬飼ってる塩崎家おもろすぎるwwwwww」「当たり前のように実家公開してくれるの異常事態」「実家の各所にだいちゃんと写真撮れるスポットあるのジワる笑」「サムネから太智くんいるの当たり前だと思ったらご本人不在で大笑い」「部屋の至る所に塩崎太智いるのまじで家族愛が深い家庭なんだなって思った」など、さまざまな反響が寄せられている。