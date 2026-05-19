辻希美が、自身のYouTubeチャンネルに「【コストコ爆買い】辻のコストコ爆買いルーティーン【念願の店内撮影】」を5月17日に更新。撮影がOKになったコストコ店内での買い物風景を公開している。

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普段から、コストコには月1、2回は来ているという辻。この日は金曜日かつ給料日で、カートがなくなるほど混み合っていた。入店するとさっそく辻は悩み、「とりあえず1周目は下見感覚で行きます！」と宣言。まずは「（長女の）希空にこれでフルーツ飴作ってもらおうかな」とコットンキャンディーを購入し、その後も様々な野菜を次々とカートに入れていった。すると、辻はお目当ての苺大福を発見し、「あるよ！ あるある！」と大興奮に。

また、精肉コーナーでは、以前購入した牛タンを自分は1枚も食べられなかったため、「もう（家族に）内緒で買おうかな、食べられちゃうんだもん」と笑う場面も。さらに、長男の青空に頼まれたハイローラーなども購入。辻がスタッフにもおすすめしていたお気に入りのドレッシングは、残念ながら品切れだった。

ここまで、悩みながら商品を選んでいた辻だったが、2周目に入ると「ここから早いから！」と言いながら進む。1周目で目を付けていたお寿司や冷凍商品もゲットしたが、購入を迷っていた外に置けるジャグジーは今回は見送った。ぐずってしまった次女・夢空をカートに乗せてあげると、ご機嫌になりカメラに笑顔を見せる一幕も。買い物後は、フードコートでホットドッグやアイスなどの食事をスタッフたちと楽しみ、今回の動画は終了。

コメント欄では、「カートに入れていく勢いに驚きながらも気持ちよかったです」「子供達の欲しいって言ってる物をちゃんとカゴに入れてあげるママがステキ！」「若いのにすごいな～っていつも感心します」などの反響が寄せられている。

（文＝島田瑛）