MICRODIA、日本市場向けに提案開始！ディスプレイ対応のモバイルバッテリーシリーズ
宏福商事合同会社は、MICRODIAブランドの日本総代理店として、モバイルバッテリーシリーズの日本市場向け取扱いおよび提案を開始した。今回提案を開始するのは、薄型・軽量性を重視したマグネット式モバイルバッテリー、Qi2対応モデル、準固体電池系（Semi-Solid-State）モデル、そしてスマートディスプレイを搭載した高出力モデルだ。
ラインアップは、以下の4カテゴリで構成されている。
・Power Banks, Ultra-Slim
・Power Banks, Qi2
・SolidState Power Banks, Qi2
・Power Banks with Smart Display
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、Apple Watch、タブレット、ノートPCなど、さまざまなデバイスの充電ニーズに対応する。
モバイルバッテリー市場で高まる「薄型化」「Qi2対応」「高出力化」「見える化」の需要
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、タブレット、ノートPCを同時に持ち歩くユーザーが増える中、モバイルバッテリーには単なる容量だけでなく、携帯性、出力性能、安全性、充電状況の分かりやすさが求められている。
特に近年は、スマートフォンに吸着して使えるマグネット式モデル、バッグに入れてもかさばりにくい薄型モデル、ワイヤレス充電とUSB-C急速充電の両対応モデル、複数デバイスを同時に充電できる多機能モデルへの需要が高まっている。
また、ノートPCやタブレットの利用が広がる中で、高出力モバイルバッテリーや、残量・出力状況を確認しやすいスマートディスプレイ搭載モデルも注目されている。
MICRODIAのモバイルバッテリーシリーズは、こうした市場ニーズに合わせ、スマートフォン向けからノートPC向けまで幅広いカテゴリを展開する。
1. Power Banks, Ultra-Slim
Power Banks, Ultra-Slimシリーズは、薄型・軽量性を重視したマグネット式モバイルバッテリーだ。
スマートフォンに吸着して使いやすいモデルを中心に、5000mAh、10000mAhクラスのモデルを展開する。
主な製品例は以下の通りだ。
・SNAPPower Razer Ultra-Extra-Slim 35W 3-in-1 Magnetic Power Banks
・SNAPPower Razer Flip 35W 5-in-1 Ultra Slim Magnetic Power Banks
・SNAPPower Fusion 45W 6-in-1 Ultra-Slim Magnetic Power Banks
・SNAPPower Photon 55W 7-in-1 Magnetic Power Banks
・SNAPPower Aluminaire 35W LCD Magnetic Power Banks
・SNAPPower Anchor 35W Magnetic Power Banks
・SNAPPower Traveler 35W Magnetic Power Banks
・PowerPack 2-in-1 40W Mini Power Bank
・PowerPack 3-in-1 40W Mini Power Bank
このカテゴリでは、マグネット吸着、USB-C PD出力、折りたたみスタンド、Apple WatchやAirPodsの充電に対応するモデルなど、日常利用に便利な機能を組み合わせている。
薄型で持ち運びやすいため、スマートフォンアクセサリー売場、旅行用品売場、EC販売、法人向けノベルティ・備品提案などにも展開しやすい製品群だ。
2. Power Banks, Qi2
Power Banks, Qi2シリーズは、Qi2対応を意識したマグネット式モバイルバッテリーだ。
Qi2対応モデルは、ワイヤレス充電時の位置合わせや安定性を訴求しやすく、今後のスマートフォンアクセサリー市場で注目されるカテゴリだ。
主な製品例は以下の通りだ。
・SNAPPower Qi2 Razer 35W Magnetic Wireless Power Banks
・SNAPPower Qi2 Razer Plus 35W Magnetic Wireless Power Banks with LCD Power Display
・SNAPPower Qi2 Aluminaire 35W LCD Magnetic Power Banks
・SNAPPower Qi2 Anchor 35W Magnetic Wireless Power Banks
・SNAPPower Qi2 Traveler 35W Magnetic Power Banks
・SNAPPower Qi2 RING 5-in-1 35W Magnetic Wireless Power Banks
このカテゴリでは、ワイヤレス充電とUSB-C PD出力を組み合わせたモデルを中心に展開する。
また、LCD表示付きモデル、着脱式ケーブル付きモデル、リングスタンド型モデルも含まれており、店頭やECで差別化しやすい構成だ。
家電量販店、スマートフォンアクセサリー専門店、EC販売、法人向け導入など、幅広い販路に対応できる。
3. SolidState Power Banks, Qi2
SolidState Power Banks, Qi2シリーズは、準固体電池系（Semi-Solid-State）モデルを含む次世代モバイルバッテリーカテゴリだ。
本カテゴリでは、携帯性、出力性能、安全性、耐久性を意識したモデルを中心に展開する。
主な製品例は以下の通りだ。
・SNAPPower 3S TRON 45W Qi2.2 25W 3-in-1 Wireless Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S Razer 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S Razer Plus 35W Qi2 Ultra-Slim LCD Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S TRON 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S TITANX 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S TITANX Plus 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
このカテゴリでは、5000mAh、10000mAhクラスのモデルを中心に、薄型性、マグネット式充電、USB-C PD出力、スマートディスプレイ、発熱対策、耐久性を意識した設計を提案する。
また、一部モデルでは、充電状況、温度、出力状態、バッテリー状態などを確認しやすい表示機能を備えている。
高品質志向のユーザー、ビジネス用途、旅行用途、法人導入向けに提案しやすい次世代カテゴリだ。
4. Power Banks with Smart Display
Power Banks with Smart Displayシリーズは、大容量・高出力・スマート表示を特徴とするモバイルバッテリーカテゴリだ。
スマートフォンだけでなく、タブレットやノートPCなど、消費電力の大きいデバイスの充電にも対応しやすいモデルを展開する。
主な製品例は以下の通りだ。
・Smart PowerPack 45W PD Power Bank plus Wall Charger with Retractable USB-C Cable and Smart TFT Display, 10000mAh
・Smart PowerPack 67W PD Fast Charge Power Bank plus Wall Charger with Retractable USB-C Cable and Smart TFT Display, 15000mAh
・PowerPack 67W PD Fast Charge Power Bank with Built-in USB-C Cable and LCD Display, 20000mAh
・PowerPack 130W PD Fast Charge Power Bank
・PowerPack 240W PD Fast Charge Power Bank
このカテゴリでは、USB-C PDによる高出力充電、内蔵ケーブル、スマートTFTディスプレイ、複数ポート出力などを備えたモデルを展開する。
特に45W、67Wモデルでは、モバイルバッテリー機能に加え、ウォールチャージャー機能を組み合わせたモデルも含まれている。
最大240Wクラスの高出力モデルは、ノートPC、タブレット、複数デバイスを同時に使うユーザーに向けた提案が可能だ。
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ラインアップは、以下の4カテゴリで構成されている。
・Power Banks, Ultra-Slim
・Power Banks, Qi2
・SolidState Power Banks, Qi2
・Power Banks with Smart Display
モバイルバッテリー市場で高まる「薄型化」「Qi2対応」「高出力化」「見える化」の需要
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、タブレット、ノートPCを同時に持ち歩くユーザーが増える中、モバイルバッテリーには単なる容量だけでなく、携帯性、出力性能、安全性、充電状況の分かりやすさが求められている。
特に近年は、スマートフォンに吸着して使えるマグネット式モデル、バッグに入れてもかさばりにくい薄型モデル、ワイヤレス充電とUSB-C急速充電の両対応モデル、複数デバイスを同時に充電できる多機能モデルへの需要が高まっている。
また、ノートPCやタブレットの利用が広がる中で、高出力モバイルバッテリーや、残量・出力状況を確認しやすいスマートディスプレイ搭載モデルも注目されている。
MICRODIAのモバイルバッテリーシリーズは、こうした市場ニーズに合わせ、スマートフォン向けからノートPC向けまで幅広いカテゴリを展開する。
1. Power Banks, Ultra-Slim
Power Banks, Ultra-Slimシリーズは、薄型・軽量性を重視したマグネット式モバイルバッテリーだ。
スマートフォンに吸着して使いやすいモデルを中心に、5000mAh、10000mAhクラスのモデルを展開する。
主な製品例は以下の通りだ。
・SNAPPower Razer Ultra-Extra-Slim 35W 3-in-1 Magnetic Power Banks
・SNAPPower Razer Flip 35W 5-in-1 Ultra Slim Magnetic Power Banks
・SNAPPower Fusion 45W 6-in-1 Ultra-Slim Magnetic Power Banks
・SNAPPower Photon 55W 7-in-1 Magnetic Power Banks
・SNAPPower Aluminaire 35W LCD Magnetic Power Banks
・SNAPPower Anchor 35W Magnetic Power Banks
・SNAPPower Traveler 35W Magnetic Power Banks
・PowerPack 2-in-1 40W Mini Power Bank
・PowerPack 3-in-1 40W Mini Power Bank
このカテゴリでは、マグネット吸着、USB-C PD出力、折りたたみスタンド、Apple WatchやAirPodsの充電に対応するモデルなど、日常利用に便利な機能を組み合わせている。
薄型で持ち運びやすいため、スマートフォンアクセサリー売場、旅行用品売場、EC販売、法人向けノベルティ・備品提案などにも展開しやすい製品群だ。
2. Power Banks, Qi2
Power Banks, Qi2シリーズは、Qi2対応を意識したマグネット式モバイルバッテリーだ。
Qi2対応モデルは、ワイヤレス充電時の位置合わせや安定性を訴求しやすく、今後のスマートフォンアクセサリー市場で注目されるカテゴリだ。
主な製品例は以下の通りだ。
・SNAPPower Qi2 Razer 35W Magnetic Wireless Power Banks
・SNAPPower Qi2 Razer Plus 35W Magnetic Wireless Power Banks with LCD Power Display
・SNAPPower Qi2 Aluminaire 35W LCD Magnetic Power Banks
・SNAPPower Qi2 Anchor 35W Magnetic Wireless Power Banks
・SNAPPower Qi2 Traveler 35W Magnetic Power Banks
・SNAPPower Qi2 RING 5-in-1 35W Magnetic Wireless Power Banks
このカテゴリでは、ワイヤレス充電とUSB-C PD出力を組み合わせたモデルを中心に展開する。
また、LCD表示付きモデル、着脱式ケーブル付きモデル、リングスタンド型モデルも含まれており、店頭やECで差別化しやすい構成だ。
家電量販店、スマートフォンアクセサリー専門店、EC販売、法人向け導入など、幅広い販路に対応できる。
3. SolidState Power Banks, Qi2
SolidState Power Banks, Qi2シリーズは、準固体電池系（Semi-Solid-State）モデルを含む次世代モバイルバッテリーカテゴリだ。
本カテゴリでは、携帯性、出力性能、安全性、耐久性を意識したモデルを中心に展開する。
主な製品例は以下の通りだ。
・SNAPPower 3S TRON 45W Qi2.2 25W 3-in-1 Wireless Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S Razer 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S Razer Plus 35W Qi2 Ultra-Slim LCD Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S TRON 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S TITANX 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
・SNAPPower 3S TITANX Plus 35W Qi2 Ultra-Slim Magnetic Semi-Solid-State Power Banks
このカテゴリでは、5000mAh、10000mAhクラスのモデルを中心に、薄型性、マグネット式充電、USB-C PD出力、スマートディスプレイ、発熱対策、耐久性を意識した設計を提案する。
また、一部モデルでは、充電状況、温度、出力状態、バッテリー状態などを確認しやすい表示機能を備えている。
高品質志向のユーザー、ビジネス用途、旅行用途、法人導入向けに提案しやすい次世代カテゴリだ。
4. Power Banks with Smart Display
Power Banks with Smart Displayシリーズは、大容量・高出力・スマート表示を特徴とするモバイルバッテリーカテゴリだ。
スマートフォンだけでなく、タブレットやノートPCなど、消費電力の大きいデバイスの充電にも対応しやすいモデルを展開する。
主な製品例は以下の通りだ。
・Smart PowerPack 45W PD Power Bank plus Wall Charger with Retractable USB-C Cable and Smart TFT Display, 10000mAh
・Smart PowerPack 67W PD Fast Charge Power Bank plus Wall Charger with Retractable USB-C Cable and Smart TFT Display, 15000mAh
・PowerPack 67W PD Fast Charge Power Bank with Built-in USB-C Cable and LCD Display, 20000mAh
・PowerPack 130W PD Fast Charge Power Bank
・PowerPack 240W PD Fast Charge Power Bank
このカテゴリでは、USB-C PDによる高出力充電、内蔵ケーブル、スマートTFTディスプレイ、複数ポート出力などを備えたモデルを展開する。
特に45W、67Wモデルでは、モバイルバッテリー機能に加え、ウォールチャージャー機能を組み合わせたモデルも含まれている。
最大240Wクラスの高出力モデルは、ノートPC、タブレット、複数デバイスを同時に使うユーザーに向けた提案が可能だ。
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