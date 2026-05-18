メ～テレ（名古屋テレビ）

夏を思わせる急な暑さが気になる一方で、中東情勢の影は「夏の風物詩」に欠かせないアイテムにも影響が広がっています。

愛知県岡崎市で60年以上続くお祭り用品専門店「デコレーションセンター昭和」では、夏祭りの季節を控えて、これから注文が増えてくる時期ですが、あるピンチに直面しています。

「金めっきするための金が値上がり、溶剤が値上がりで『鳳凰』は倍くらいに」(デコレーションセンター昭和 杉浦正二 店主)

神輿を彩るのに欠かせない塗料の溶剤は、原油の精製過程でつくられるナフサが使われています。

中東情勢の影響で溶剤の供給が不安定となっていることなどから、神輿の仕入れ値は2割ほど上昇しているそうです。

「職人さんに聞いたが、とにかく溶剤がなくなっているから、塗料はあるのに薄める溶剤がなくて困っていると」(杉浦さん)

祭りのムードを高めてくれる提灯も…。

「きのう、ちょうちん店と話をしたが、プラスチック製品で石油由来なので、今後どうなるかわからないと。夏の間もどんどん作るみたいだが、それができなくなったら、供給が止まって提灯が入らなくなる」(杉浦さん)

さらに、七夕の吹き流しといった装飾品も、ナフサ由来のプラスチック製品。

華やかな花に見立てた飾りの仕入れ値は、倍近くに。

今後の供給も見通せない状況だといいます。

「お神輿にしろ、そういうものでお祭りを盛り上げていく役割がある。夏祭りもそうだし、秋祭りに向けても、一刻も早く元に戻ってほしい」(杉浦さん)

夏まつりの定番「金魚すくい」にも

中東情勢の影響は、夏祭りの定番「金魚すくい」にも及ぶかもしれません。

金魚の一大産地、愛知県弥富市の「弥富金魚漁業協同組合」によりますと、米国のイランへの攻撃が始まって以降、金魚を出荷するための袋が2～3割値上がりしています。

また、金魚のえさを包む袋代が上がり、えさ自体の価格もじわりと上昇しているといいます。

組合の担当者は「夏祭りの金魚すくいの料金も上がると、金魚離れが進んでしまうのではと心配だ」と話していました。