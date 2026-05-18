ドワンゴは、動画コミュニティサービス・ニコニコの「ニコニコプレミアム」、および「有料ニコニコチャンネル」の価格を8月1日から値上げ。ニコニコプレミアムの月額料金(クレジットカード支払いの場合)は、従来の790円から990円になる。年額払いの場合は7,900円から9,900円へ値上げされる。年額払いの場合の月額換算は825円。

上記の価格は、クレジットカード、あと払い(ペイディ)、PayPalｍ、docomoコンテンツ決済(旧・ドコモ SP モード決済)/d払い/au PAY(auかんたん決済)/ソフトバンクまとめて支払い/ワイモバイルまとめて支払いの場合。Apple Account/Google Play定期購入の場合、料金に変更はない。

また、WebMoneyでの90日チケットは、従来の2,370円から2,970円へと値上げされる。

有料ニコニコチャンネルも、8月1日以降の自動更新時/新規入会から、所定のチャンネルで月額プラン料金を改定する。 改定後の月額プラン料金はチャンネルによって異なる。詳細は以下の一覧を参照のこと。

2026/8/1 価格改定対象チャンネル一覧

ニコニコプレミアムは、広告非表示やバックグラウンド再生、常時最高画質での視聴など、より快適な視聴環境を提供する有料プラン。「前回の価格改定以降もプラットフォーム全体を通して運営の効率化・合理化を行いながら、価格の維持に努めてきた」という。

しかし、「物価上昇に加え、動画配信の高画質化・長時間化によるデータ流通量およびストレージ需要の増加、高度化するセキュリティ対策やサービス基盤維持にかかるコストの増大により、動画配信プラットフォームの運営コストは継続的に上昇。市場環境の目まぐるしい変化も相まって、コスト増大は前回の価格改定時の想定を大きく上回るものとなっており、運営努力のみでは現行の価格を維持することが難しい」とし、値上げを決定した。

ニコニコプレミアムの価格改定は今回で2度目、有料ニコニコチャンネルについては2008年のサービス提供開始以来初めて。「今回の価格改定と継続的な運営の効率化・合理化で確保した原資をもとに、ニコニコ関連サービスの機能アップデートや環境整備に取り組む」という。

具体的には、ニコニコ動画の「ニコる」機能の改善、ニコニコチャンネルにおける「チャンネル動画」の高音質対応、オリジナルギフトが作れる新機能「クリエイターズギフトスタジオ」など、複数サービスのアップデートを予定。「ニコニコプレミアム」の特典についても拡充を進めていくという。

また、価格改定に際し、「日頃よりニコニコを支えていただいているプレミアム会員の皆様へ」として、2026年8月～10月までの3カ月間、ニコニコポイント200ptを毎月配布(合計最大600pt)する。

7月31日まで、ニコニコプレミアムに年額払いで登録または変更で、もらえるキャンペーン」

～今後ニコニコで予定している主要なアップデート～ ニコニコ動画【2026年5月中】：「ニコる」機能において、「注目のコメント画面」の新設や「二コった/ニコられた」の履歴画面 の改修などを実施【2026年6月15日】：PC版で「ニコニコショート」専用視聴ページを提供開始【2026年7月頃】：スマートフォンブラウザ版で視聴画面をリニューアル【2026年内】：アプリからの動画投稿機能を改修 ニコニコチャンネル【2026 年7月頃】：チャンネル動画が最大576kbpsの高音質で再生可能に。高音質でアップロードされているチャンネル動画が対象 ギフト【2026年5月下旬】：オリジナルギフトが作れる新機能「クリエイターズギフトスタジオ」をリリース クリエイターサポート【2026年夏～秋頃】：「サポーター限定配信機能の追加」サポーターだけが視聴できる限定番組が配信可能に【2026年夏頃】：「サポーター登録状況に応じて、PC配信で「1080p/60fps」が利用可能に。アプリ配信では1080p/60fpsは利用できない。対象番組の視聴ぺ―ジで画質設定を「8Mbps」にすると視聴できる。8Mbpsでの視聴はニコニコプレミアム会員のみ【2026年冬頃～2027年春頃】：「継続サポーター」特典を追加。サポーターを継続してくれる人へ、継続特典としてグッズを贈ることが可能に ニコニコプレミアム(特典の拡張・追加)【2026年7月頃】：ニコニコ動画で、作成できるマイリスト数の上限を50件から1,000件に拡大。ニコニコ動画で、登録できるNG数の上限を200件から400件に拡大。ユーザーフォロできる人数の上限を800人から2,000人に拡大【2026 年夏頃】：電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」で、KADOKAWAのマンガ・ライトノベル読み放題特典を追加。放送中の最新アニメ化作品や異世界転生作品を中心に、KADOKAWAのタイトルから厳選した100冊が読み放題に。タイトルは毎月更新。冊数は今後変更される可能性があある

5月1日から7月31日の間に、年額払いでニコニコプレミアムに登録(月額払いからの乗り換えを含む)した人を対象に、Amazonギフトカード1,500円分か、ニコニコポイント1,580ptの中から好きなプレゼントを選べるキャンペーンを実施。

登録・変更期間は2026年7月31日22時59分まで。エントリー期間は2026年8月1日23時59分まで。