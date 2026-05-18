Photo: にしやまあやか

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

リュックを使っていると、改札前やレジでわざわざ下ろして財布を探す、無駄な時間が発生することがありますよね。

そんな日常のストレスを即アクセスで解決してくれる拡張ポーチ「D2D Pouch V2」がmachi-yaに登場しています。今回はそのサンプルをお借りできたので、さっそく試してみました。

初めて見る全開仕様がクセになった

Photo: にしやまあやか

今回お借りしたのはブラックカラーの「D2D Pouch V2」。見た目はシンプルですが、アウトドアブランドも採用する高耐久素材X-Pacの機能美を感じる佇まいです。

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一番テンションが上がったのが、メインポケットの構造です。ファスナーを開けた瞬間にパカッと大きく開き、中身が一目瞭然に。このパカッと開く感じ、なんだかクセになります。

内装の鮮やかなハイビズオレンジのおかげで荷物の視認性も高く、目当てのものを探すまでもなく取り出せました。

一見スリムなのに、厚みのある財布やモバイルバッテリーやコンデジまで受け止めるマチの広さも頼もしいポイント。休日のちょっとした外出なら、これ1つで十分すぎるほどの収納力でした。

リュック派の弱点を克服してくれた

Photo: にしやまあやか

「D2D Pouch V2」は他のバッグに取り付けられるモジュラーシステムを採用しているのもポイント。これを使えば、リュックやベルトループなど、好きな場所にポーチを取り付けられるんです。

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普段リュックを愛用している私にとって、「いちいちリュックを開け閉めしてモノを取り出す面倒さ」は長年の悩みだったので、さっと出し入れしたいものを常に手の届く場所に配置しておけるのは想像以上に快適でした。

カジュアルコーデに馴染むスタイリッシュなデザイン

Photo: にしやまあやか

こういった多機能なガジェット系ポーチは、どうしてもギア感が前面に出た、無骨な印象になるイメージがありました。でも、「D2D Pouch V2」の実物は、想像していた以上にスタイリッシュで、普段着にも自然と馴染んでくれました。

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今回は、フルセットのリターンに付属するユーティリティストラップもお借りしました。既存のストラップと比べてみると、ユーティリティストラップの方が、スリムでファッショナブルな印象。もちろん、ストラップループや回転式Dリングなどの機能も豊富で汎用性の高さも申し分なし。単体でアクセサリー感覚でも使えそうでした。

片手でサッと着脱できるFidlock製のマグネットバックルも秀逸。オレンジのカラビナも良いアクセントです。

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その他にも、USBコード穴やキーリールなど、日常の小さな動作をより便利にしてくれるギミックがたくさん。ここでは紹介しきれなかったポイントは、ぜひプロジェクトページでチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

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Image: machi-ya

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、OKIBI JAPANより製品の貸し出しを受けております。