お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。全シリーズプレーする人気ゲームについて語った。

番組では、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作を心待ちにするリスナーからのメールを紹介。「ドラクエファンはほぼ老人。老眼によりパラメーターが読めない。大きい画面にすると酔う。大体で話を覚えてないから伏線が分からない」とする“ベテランファン”からの嘆きが寄せられた。

有吉は「俺も全部やってるのよ。1から全部やってるんだけど、ストーリーのこと言われると、ほぼとんちんかん」とリスナーに共感。自身のプレースタイルについて「どっかでストーリーよりレベル上げて、いい武器買って、っていうところの方なんだよね。ストーリー完璧に覚えてるかって言われたら、全然」と苦笑した。

シリーズのお気に入り作品については「ダントツ1ね。小5、小6だったかな」と回想。「ファミコンのカセット売ってる駄菓子屋に毎日行っててさ。おじさんが俺のことかわいいからひいきしてくれてたんだけど。『今日入ったよ、すごいのが』って」と「ドラクエ1」を勧められたという。

また「買ってすぐやってね。面白すぎてビックリしちゃって。ストーリー、内容。次の日から朝行って全部黒板に書いて。こういうことが起こったっていうのをみんなに教えてた」と振り返り「俺がカセット持っていろんな人の家行ってさ、俺がプレーするドラクエをみんなに見せる。ドラクエの伝道師だった」と笑った。