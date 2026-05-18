◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第１７節 岡山２−０清水（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）

Ｊ１清水エスパルスはアウェー最終戦となった岡山戦に０―２で敗れ、今季初の４連勝を逃した。前半１１分に先制点を許し、後半３４分には追加点を献上。最後まで相手ゴールをこじ開けられず、第１２節の名古屋戦（４月２５日、０●２）以来５試合ぶりの無得点に終わった。順位は６位から７位に後退した。

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前半１１分、清水は手痛い失点を許した。右サイドからの岡山のスローイン。ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２８）が競り合ったボールを自陣側に流されると、相手ＦＷへ渡ってしまった。ＤＦマテウスブルネッティ（２６）がカバーに入ったが止められず。ＧＫ沖悠哉（２６）の動きを見透かすような短いラストパスを通され、ゴールを割られた。

そして後半にも完全に崩されて、もう１失点。吉田孝行監督（４９）は「きょうの試合は完敗だった」と振り返った。

１失点目については「スローイン時のオーガナイズが取れていれば、防げるシーンだった。ミスから人数が足りなくなった」と指揮官。２失点目も相手左サイドからのロングボールのセカンドボール回収が遅れたところを突かれた。

住吉も失点の責任を感じながら「完敗だった」と唇をかんだ。先制点には「アタックに行ききれなかった」と反省。反撃が実らなかった後半についても「相手のロングボールが増える中で、はじき返し切れず、相手に主導権を握られた」と振り返った。

アウェーでのリーグステージ最終戦を白星で飾れずず、敵地では３勝６敗と大きく負け越した。吉田監督は「もっと一人ひとりが変わらなきゃいけない。自信を持って、やるべきところを徹底していく。アウェーでの弱さも見えたと思う」。２４日の最終節・Ｇ大阪戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて「しっかり勝ってリーグステージを終えたい」と前を向いた。（伊藤 明日香）