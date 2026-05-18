「三笘薫のお兄さんなの!?」『豊臣兄弟！』新キャストにネット驚き
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が17日に放送され、結木滉星演じる織田信孝に注目が集まった。
【写真あり】三笘薫の兄！ 新たに登場したイケメン俳優
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。仲野が秀長こと小一郎を演じ、池松壮亮が秀吉、小栗旬が織田信長を務める。
第19回では、信長が嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、自らは安土に巨大な城を築き天下一統を目指す姿が描かれた。一方で、秀吉は柴田勝家（山口馬木也）が率いる上杉攻めに加わるも、作戦を巡って対立。さらに、慶（吉岡里帆）には他国の武将と内通している疑惑が浮上し、小一郎は彼女が通う村へ向かう。そこで小一郎は、慶が隠し続けてきた過去を知ることとなった。
そんな中、冒頭で信長の前に織田家重臣が集まる場面では、信長が信忠に美濃と尾張を任せることを宣言。その場で弟・織田信孝が「おめでとうございます、兄上」と祝福した。信孝を演じたのは結木滉星。スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のパトレン1号・朝加圭一郎役や、『風間公親 教場0』などへの出演で知られる俳優で、サッカー日本代表・三笘薫の兄としても知られている。
放送後、SNSでは「見覚えあると思ったらパトレンジャーだった」「三笘薫のお兄さんなの!?」「朝加圭一郎の人だ！」「サラリとだけど存在感すごい」などの声が相次ぎ、大きな反響を呼んだ。
【写真あり】三笘薫の兄！ 新たに登場したイケメン俳優
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。仲野が秀長こと小一郎を演じ、池松壮亮が秀吉、小栗旬が織田信長を務める。
そんな中、冒頭で信長の前に織田家重臣が集まる場面では、信長が信忠に美濃と尾張を任せることを宣言。その場で弟・織田信孝が「おめでとうございます、兄上」と祝福した。信孝を演じたのは結木滉星。スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のパトレン1号・朝加圭一郎役や、『風間公親 教場0』などへの出演で知られる俳優で、サッカー日本代表・三笘薫の兄としても知られている。
放送後、SNSでは「見覚えあると思ったらパトレンジャーだった」「三笘薫のお兄さんなの!?」「朝加圭一郎の人だ！」「サラリとだけど存在感すごい」などの声が相次ぎ、大きな反響を呼んだ。