●天気安定。日中は「真夏日」続出の油断できない暑さに

●あす19日(火)の夜からぐずつく天気が多くなる見通し

●きょう18日(月)とあす19日(火)の日ざしの有効活用を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう17日(日)は強烈な日ざしにより、気温が急上昇。

岩国市 広瀬では最高気温33.9度。山口市内も33.0度まで上がり、県内は先週の14日(木)から4日連続の真夏日となりました。

きょう18日(月)も西日本周辺には目立った雲はなく、日ざしのパワーがしっかり感じられる日になりそうです。





きょう18日(月)の最高気温は山口市内や徳佐、広瀬など30度を超える「真夏日」続出。その他の各地も28度くらいまで上がり、油断の出来ない暑さとなります。

日中は室内にいる方も、しっかりと水分補給を行いましょう。

連日よく晴れて厳しい暑さが続いていますが、今週は天気の流れが大きく変わります。





この先県内を覆っていた高気圧が東へ遠ざかり、大陸方面から低気圧や前線が接近する見通しです。

気温は徐々に和らぐものの、あす19日(火)の夜からぐずつく天気が多くなると見込んでいます。

暑さに注意をしながら、きょう18日(月)とあす19日(火)の日ざしをしっかり有効活用しましょう。





きょう18日(月)は朝から青空が広がる予想です。風も穏やかで洗濯物もよく乾くでしょう。





紫外線情報です。

きょう18日(月)も各地で紫外線が非常に強くなります。

直射日光をなるべく避けるなど、対策を行いましょう。





あす19日(火)も日中は日ざし十分ですが、夜になると天気は一転。しばらく雨や曇りの日が続く見通しです。

ただし厳しい暑さは徐々に和らぎ、今週半ばからは概ね平年並みの気温に落ち着く予想です。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）