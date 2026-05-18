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「ファンとしては本当に嬉しい」伝説の豪華客車『夢空間』こそ当時の雰囲気を味わう至高の空間

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【豪華絢爛、復活。】清瀬『夢空間』個室で復刻ディナー！気になるお値段は？【どうだった？】」と題した動画を公開した。かつて寝台特急「北斗星」などに連結され、日本中を駆け抜けた伝説の豪華客車「夢空間」が、東京都清瀬市の中央公園でレストランとして復活。動画では、一室しかない個室で復刻ディナーを堪能し、その魅力と全貌を伝えている。



1989年にデビューし、現代の豪華寝台列車の祖となった「夢空間」は、引退後に第3の人生として清瀬市でレストランとして再出発を果たした。投稿者は、ダイニングカー（オシ25 901）に一室のみ存在する個室を予約。真鍮の装飾やステンドグラス風の照明、重厚なソファなど、当時を完全再現した豪華絢爛な内装に対し、「保存状態が極めて良く、座り心地も最高」と感嘆の声を上げた。



ディナーでは、オープン記念の「復刻スペシャルコース」を注文。鮮魚のパイ詰めや、牛フィレ肉のローストといった本格的なフレンチのメニューに加え、サラダやデザートには清瀬市産の野菜やブルーベリーが使用されており、地元ならではの味わいも楽しめる。さらに、同じく展示されているラウンジカー（オハフ25 901）にも潜入し、ピアノやバーカウンターが目を惹く優雅な空間を隅々まで紹介した。



動画の終盤では、コース料金が1人11,000円、個室指定料が別途2,000円であることや、予約の難易度について言及。「単なる静態保存にとどまらず、もう一つの役割であった食事を楽しむ場所として再活用されているのは、ファンとしては本当に嬉しい」と総括した。かつての優雅な鉄道の旅を味わえる「夢空間」。予約困難な人気スポットとなっているが、特別な日のディナーとして足を運んでみる価値は十分にありそうだ。

税金が投入されたことを問題とする方もいるとのことだが、一回でも利用し、他の事業と比較するできる方であれば納得するであろう。