異形の激レアジャンボ機がまさかの…

中部空港の公式SNSアカウントが、「迫力ありますね」というコメントとともに、同空港の様子を投稿しました。投稿した写真には、世界に4機しかない輸送機「ドリームリフター」が並んでおり、反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが中部空港の「異形の激レアジャンボ機2機並び」驚愕の光景です

「ドリームリフター」は「ジャンボ機」として知られている747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機です。

この機体は、JAL・ANAでも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発されたもので、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。そのためわずか4機ながら、中部空港への飛来率は比較的高い状態といえるでしょう。少なくとも国内では同機が飛来してくる可能性は、まず皆無に近い状態です。

このシーンを見たSNSユーザーは公式アカウントに対し、「まさかの2機 セントレアを利用する最大の楽しみです」「モコっとした、面白い形の飛行機だな」「えっめっちゃ撮りに行きたい」「デュアルドリリフキターッ!!」「2機揃うとセントレアらしくていいですね」といったコメントを寄せています。