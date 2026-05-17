専業主婦の妻を見下し、女遊びを繰り返すクズ夫。さらに異常な執着を見せる不倫相手からの追撃が…この最悪の状況に、サレ妻はどう立ち向かう？【書評】

専業主婦の妻を見下し、女遊びを繰り返すクズ夫。さらに異常な執着を見せる不倫相手からの追撃が…この最悪の状況に、サレ妻はどう立ち向かう？【書評】