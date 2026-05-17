第21回ヴィクトリアマイル（GI）枠順

2026年5月17日（日）2回東京8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 カピリナ（牝5 横山典弘）

1-2 ワイドラトゥール（牝5 横山武史）

2-3 マピュース（牝4 F.ゴンザルベス）

2-4 エリカエクスプレス（牝4 武豊）

3-5 ケリフレッドアスク（牝4 M.ディー）

3-6 ラヴァンダ（牝5 岩田望来）

4-7 クイーンズウォーク（牝5 西村淳也）

4-8 カムニャック（牝4 川田将雅）

5-9 ココナッツブラウン（牝6 北村友一）

5-10 ドロップオブライト（牝7 松若風馬）

6-11 ボンドガール（牝5 丹内祐次）

6-12 エンブロイダリー（牝4 C.ルメール）

7-13 カナテープ（牝7 松山弘平）

7-14 ジョスラン（牝4 戸崎圭太）

7-15 アイサンサン（牝4 幸英明）

8-16 ニシノティアモ（牝5 津村明秀）

8-17 パラディレーヌ（牝4 坂井瑠星）

8-18 チェルヴィニア（牝5 D.レーン）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。