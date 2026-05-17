【新横浜プリンスホテル】ピングーたちと“夏祭り”！アフタヌーンティーやコンセプトルームが登場
世界一有名なペンギン「ピングー」と新横浜プリンスホテルのコラボレーション第2弾が決定した。2026年6月15日(月)から8月31日(月)までの期間限定で、“夏祭り”をテーマにしたアフタヌーンティー、コンセプトルーム、スケートセンターでのコラボ商品の3本立てで楽しめる。予約は2026年5月18日(月)12時からスタート！
【画像】ねじり鉢巻きをしたピングーがかわいすぎる！夏祭りアフタヌーンティーの全貌
昨年実施した第1弾アフタヌーンティーの大好評を受けて実現した今回の企画。ねじり鉢巻きをしたおちゃめなピングーを中心に、浴衣姿のピンガや、鼻先にスイカをのせたロビなど、夏祭りスタイルに身を包んだキャラクターたちが登場する。
■浴衣ピンガ＆ねじり鉢巻きピングーが集結！夏祭りアフタヌーンティー
会場は地上約150メートル、新横浜プリンスホテル42階の「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」。「コラボレーションアフタヌーンティー」(一般8500円、SEIBU PRINCE CLUB会員7500円)では、キャラクタースイーツに加え、金魚すくいやヨーヨーなどの夏祭りをイメージしたスイーツの数々が3段に並ぶ。
注目は「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ムース」。昨年大好評だったピングームースが、今年はねじり鉢巻きをした夏祭りバージョンで登場する。パティシエが一つずつ手作りで仕上げるチョコレートスイーツで、「金魚すくいゼリー」を添えた演出も愛らしい。ほかにも、提灯スタイルに仕上げた「クレームブリュレ」、うちわ型のクッキー、お花の飾りでおめかししたピンガのレアチーズムース「ピンガムース」など、見ているだけで気分が上がる。
セイボリーも夏祭り尽くしだ。黒バンズでピングーの顔を表現した「ピングーフィッシュバーガー」、ミートボールにデミグラスソースと揚げ春巻きの皮を合わせたたこ焼き風の「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ココット」、花火鑑賞をイメージしたグラス入りの「海老と海鮮春巻きの洋風ソース」、ヨーヨーや金魚を模したカラフルな根菜を添えた「ワカサギフリットのマリネ」と、お祭りの夜店気分を一皿ずつ味わえる。
そして注文特典として、ぷっくりかわいい「オリジナルポッティングシール」が1名につき1枚プレゼントされる。
■キャラクター別に4種類！オリジナルノンアルコールドリンク
アフタヌーンティーのオプションには、各キャラクターをイメージした4種類の「ノンアルコールドリンク」(各1600円)が用意されている。それぞれキャラクターごとのオリジナルアクリルコースター付きという特典も。
「ピングーのコットンキャンディードリンク」は、空をイメージしたブルーに綿あめがふわりとのった一杯。「ピンガのりんご飴シャーベットサイダー」は、りんごソーダにシロップでコーティングしたりんごのシャーベットをのせ、まるでりんご飴を飲んでいるかのような味わいに。
「ロビのチョコバナナミルク」は、バナナミルクにチョコレートアイスを浮かべた飲むデザート。そして「ピングー＆ピンギのかき氷レモネード」は、クラッシュアイスにレモネードを注いだ甘酸っぱい味わいで、デンドロビウムの花を添えた華やかな見た目もポイントだ。
■夏祭りスタイルのピングーたちと過ごすコンセプトルーム
日帰りでアフタヌーンティーを楽しむのもいいが、せっかくならピングーたちのオリジナルイラストで装飾したコンセプトルームに宿泊する選択肢も検討したい。料金は1室2名利用時で、一般1名1万5225円から、SEIBU PRINCE CLUB会員1名1万4500円から。
部屋に足を踏み入れると、お祭りスタイルに身を包んだピングーたちのオリジナルイラストがお出迎え。窓際のカーテンには、ピングーやピンガの顔をかたどった花火が打ち上がり、ベッドランナーや枕にも夏祭りモチーフが散りばめられている。
宿泊者限定で「豆絞り風フェイスタオル」「巾着」、そしてコンセプトルーム限定の「オリジナルカードキー」をプレゼント。お土産も含めて夏祭り気分を持ち帰れるのがうれしい。
■スケートで夏に涼を！コラボ滑走券＆オリジナルキーホルダー
3つ目の楽しみが、KOSE(※)新横浜スケートセンターで販売されるコラボレーション滑走券。スケート滑走、貸靴、オリジナルグッズがセットになっている。
(※正しくはEの上にアクサンテギュあり、以下同)
料金は、一般が大人2500円・子ども1800円、SEIBU PRINCE CLUB会員が大人2300円・子ども1600円。特典のアクリルキーホルダーには、スケートを楽しむピングー＆ピンガ、氷の下から顔を出したロビ、雪の結晶や音符が散りばめられたスケートセンター限定デザインが描かれている。
ひんやりスケートリンクで涼んだあとは、ピングーたちの夏祭りアフタヌーンティーを楽しんで、特別な一日を過ごそう。一般滑走可能日のみの実施なので、訪問前にKOSE新横浜スケートセンターの公式サイトでスケジュールをチェックしておきたい。
■予約は5月18日正午スタート
アフタヌーンティーはWeb限定の予約制で、利用日前日17時まで受付。会場はトップ オブ ヨコハマ バーラウンジ(42階)、平日は16時〜・17時〜、土休日は14時〜・17時〜の2部制で、それぞれ120分制となっている。
コンセプトルームの宿泊予約とあわせて、2026年5月18日(月)12時より専用Webサイトで受付開始。今年の夏の予定に、ピングーたちとの夏祭りを加えてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 JOKER.
【画像】ねじり鉢巻きをしたピングーがかわいすぎる！夏祭りアフタヌーンティーの全貌
■浴衣ピンガ＆ねじり鉢巻きピングーが集結！夏祭りアフタヌーンティー
会場は地上約150メートル、新横浜プリンスホテル42階の「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」。「コラボレーションアフタヌーンティー」(一般8500円、SEIBU PRINCE CLUB会員7500円)では、キャラクタースイーツに加え、金魚すくいやヨーヨーなどの夏祭りをイメージしたスイーツの数々が3段に並ぶ。
注目は「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ムース」。昨年大好評だったピングームースが、今年はねじり鉢巻きをした夏祭りバージョンで登場する。パティシエが一つずつ手作りで仕上げるチョコレートスイーツで、「金魚すくいゼリー」を添えた演出も愛らしい。ほかにも、提灯スタイルに仕上げた「クレームブリュレ」、うちわ型のクッキー、お花の飾りでおめかししたピンガのレアチーズムース「ピンガムース」など、見ているだけで気分が上がる。
セイボリーも夏祭り尽くしだ。黒バンズでピングーの顔を表現した「ピングーフィッシュバーガー」、ミートボールにデミグラスソースと揚げ春巻きの皮を合わせたたこ焼き風の「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ココット」、花火鑑賞をイメージしたグラス入りの「海老と海鮮春巻きの洋風ソース」、ヨーヨーや金魚を模したカラフルな根菜を添えた「ワカサギフリットのマリネ」と、お祭りの夜店気分を一皿ずつ味わえる。
そして注文特典として、ぷっくりかわいい「オリジナルポッティングシール」が1名につき1枚プレゼントされる。
■キャラクター別に4種類！オリジナルノンアルコールドリンク
アフタヌーンティーのオプションには、各キャラクターをイメージした4種類の「ノンアルコールドリンク」(各1600円)が用意されている。それぞれキャラクターごとのオリジナルアクリルコースター付きという特典も。
「ピングーのコットンキャンディードリンク」は、空をイメージしたブルーに綿あめがふわりとのった一杯。「ピンガのりんご飴シャーベットサイダー」は、りんごソーダにシロップでコーティングしたりんごのシャーベットをのせ、まるでりんご飴を飲んでいるかのような味わいに。
「ロビのチョコバナナミルク」は、バナナミルクにチョコレートアイスを浮かべた飲むデザート。そして「ピングー＆ピンギのかき氷レモネード」は、クラッシュアイスにレモネードを注いだ甘酸っぱい味わいで、デンドロビウムの花を添えた華やかな見た目もポイントだ。
■夏祭りスタイルのピングーたちと過ごすコンセプトルーム
日帰りでアフタヌーンティーを楽しむのもいいが、せっかくならピングーたちのオリジナルイラストで装飾したコンセプトルームに宿泊する選択肢も検討したい。料金は1室2名利用時で、一般1名1万5225円から、SEIBU PRINCE CLUB会員1名1万4500円から。
部屋に足を踏み入れると、お祭りスタイルに身を包んだピングーたちのオリジナルイラストがお出迎え。窓際のカーテンには、ピングーやピンガの顔をかたどった花火が打ち上がり、ベッドランナーや枕にも夏祭りモチーフが散りばめられている。
宿泊者限定で「豆絞り風フェイスタオル」「巾着」、そしてコンセプトルーム限定の「オリジナルカードキー」をプレゼント。お土産も含めて夏祭り気分を持ち帰れるのがうれしい。
■スケートで夏に涼を！コラボ滑走券＆オリジナルキーホルダー
3つ目の楽しみが、KOSE(※)新横浜スケートセンターで販売されるコラボレーション滑走券。スケート滑走、貸靴、オリジナルグッズがセットになっている。
(※正しくはEの上にアクサンテギュあり、以下同)
料金は、一般が大人2500円・子ども1800円、SEIBU PRINCE CLUB会員が大人2300円・子ども1600円。特典のアクリルキーホルダーには、スケートを楽しむピングー＆ピンガ、氷の下から顔を出したロビ、雪の結晶や音符が散りばめられたスケートセンター限定デザインが描かれている。
ひんやりスケートリンクで涼んだあとは、ピングーたちの夏祭りアフタヌーンティーを楽しんで、特別な一日を過ごそう。一般滑走可能日のみの実施なので、訪問前にKOSE新横浜スケートセンターの公式サイトでスケジュールをチェックしておきたい。
■予約は5月18日正午スタート
アフタヌーンティーはWeb限定の予約制で、利用日前日17時まで受付。会場はトップ オブ ヨコハマ バーラウンジ(42階)、平日は16時〜・17時〜、土休日は14時〜・17時〜の2部制で、それぞれ120分制となっている。
コンセプトルームの宿泊予約とあわせて、2026年5月18日(月)12時より専用Webサイトで受付開始。今年の夏の予定に、ピングーたちとの夏祭りを加えてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 JOKER.