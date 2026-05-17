世界一有名なペンギン「ピングー」と新横浜プリンスホテルのコラボレーション第2弾が決定した。2026年6月15日(月)から8月31日(月)までの期間限定で、“夏祭り”をテーマにしたアフタヌーンティー、コンセプトルーム、スケートセンターでのコラボ商品の3本立てで楽しめる。予約は2026年5月18日(月)12時からスタート！

【画像】ねじり鉢巻きをしたピングーがかわいすぎる！夏祭りアフタヌーンティーの全貌

新横浜プリンスホテル「PINGU(TM) NATSU-MATSURI」のオリジナルキービジュアル


昨年実施した第1弾アフタヌーンティーの大好評を受けて実現した今回の企画。ねじり鉢巻きをしたおちゃめなピングーを中心に、浴衣姿のピンガや、鼻先にスイカをのせたロビなど、夏祭りスタイルに身を包んだキャラクターたちが登場する。

■浴衣ピンガ＆ねじり鉢巻きピングーが集結！夏祭りアフタヌーンティー

3段スタンドにずらりと並ぶ「コラボレーションアフタヌーンティー」(一般8500円、SEIBU PRINCE CLUB会員7500円)


会場は地上約150メートル、新横浜プリンスホテル42階の「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」。「コラボレーションアフタヌーンティー」(一般8500円、SEIBU PRINCE CLUB会員7500円)では、キャラクタースイーツに加え、金魚すくいやヨーヨーなどの夏祭りをイメージしたスイーツの数々が3段に並ぶ。

ねじり鉢巻きをした「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ムース」と、ブルーハワイゼリーに金魚寒天を泳がせた「金魚すくいゼリー」


注目は「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ムース」。昨年大好評だったピングームースが、今年はねじり鉢巻きをした夏祭りバージョンで登場する。パティシエが一つずつ手作りで仕上げるチョコレートスイーツで、「金魚すくいゼリー」を添えた演出も愛らしい。ほかにも、提灯スタイルに仕上げた「クレームブリュレ」、うちわ型のクッキー、お花の飾りでおめかししたピンガのレアチーズムース「ピンガムース」など、見ているだけで気分が上がる。

左から「ベリーベリーヨーヨー」、お花の飾りでおめかしした「ピンガムース」、「シンヨコハマカロン」、そしてりんご飴風ムース


チョコレートでたこ焼きソースを、カスタードクリームでマヨネーズを再現した「スコーン たこ焼きスタイル」。手前はロビが遊ぶボールをイメージした白玉入りの「ロビもなか」


セイボリーも夏祭り尽くしだ。黒バンズでピングーの顔を表現した「ピングーフィッシュバーガー」、ミートボールにデミグラスソースと揚げ春巻きの皮を合わせたたこ焼き風の「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ココット」、花火鑑賞をイメージしたグラス入りの「海老と海鮮春巻きの洋風ソース」、ヨーヨーや金魚を模したカラフルな根菜を添えた「ワカサギフリットのマリネ」と、お祭りの夜店気分を一皿ずつ味わえる。

ミートボールをたこ焼き風に仕立てた「PINGU(TM) NATSU-MATSURI ココット」などセイボリーも夏祭り尽くし


そして注文特典として、ぷっくりかわいい「オリジナルポッティングシール」が1名につき1枚プレゼントされる。

■キャラクター別に4種類！オリジナルノンアルコールドリンク

「ピングーのコットンキャンディードリンク」


アフタヌーンティーのオプションには、各キャラクターをイメージした4種類の「ノンアルコールドリンク」(各1600円)が用意されている。それぞれキャラクターごとのオリジナルアクリルコースター付きという特典も。

「ピンガのりんご飴シャーベットサイダー」


「ピングーのコットンキャンディードリンク」は、空をイメージしたブルーに綿あめがふわりとのった一杯。「ピンガのりんご飴シャーベットサイダー」は、りんごソーダにシロップでコーティングしたりんごのシャーベットをのせ、まるでりんご飴を飲んでいるかのような味わいに。

「ロビのチョコバナナミルク」


「ロビのチョコバナナミルク」は、バナナミルクにチョコレートアイスを浮かべた飲むデザート。そして「ピングー＆ピンギのかき氷レモネード」は、クラッシュアイスにレモネードを注いだ甘酸っぱい味わいで、デンドロビウムの花を添えた華やかな見た目もポイントだ。

「ピングー＆ピンギのかき氷レモネード」


■夏祭りスタイルのピングーたちと過ごすコンセプトルーム

ヘッドボード装飾の脇にも、夏祭りシーンを描いた4枚のパネルが飾られている


日帰りでアフタヌーンティーを楽しむのもいいが、せっかくならピングーたちのオリジナルイラストで装飾したコンセプトルームに宿泊する選択肢も検討したい。料金は1室2名利用時で、一般1名1万5225円から、SEIBU PRINCE CLUB会員1名1万4500円から。

部屋に足を踏み入れると、お祭りスタイルに身を包んだピングーたちのオリジナルイラストがお出迎え。窓際のカーテンには、ピングーやピンガの顔をかたどった花火が打ち上がり、ベッドランナーや枕にも夏祭りモチーフが散りばめられている。

コンセプトルームの窓際カーテンには、ピングーやピンガの顔をかたどった花火が打ち上がるイラストを大胆にプリント


宿泊者限定で「豆絞り風フェイスタオル」「巾着」、そしてコンセプトルーム限定の「オリジナルカードキー」をプレゼント。お土産も含めて夏祭り気分を持ち帰れるのがうれしい。

コンセプトルーム宿泊者限定の「豆絞り風フェイスタオル」


コンセプトルーム宿泊者限定の「巾着」


コンセプトルーム限定の「オリジナルカードキー」


■スケートで夏に涼を！コラボ滑走券＆オリジナルキーホルダー

KOSE新横浜スケートセンターではピングーとのコラボ滑走券が登場


3つ目の楽しみが、KOSE(※)新横浜スケートセンターで販売されるコラボレーション滑走券。スケート滑走、貸靴、オリジナルグッズがセットになっている。

(※正しくはEの上にアクサンテギュあり、以下同)

料金は、一般が大人2500円・子ども1800円、SEIBU PRINCE CLUB会員が大人2300円・子ども1600円。特典のアクリルキーホルダーには、スケートを楽しむピングー＆ピンガ、氷の下から顔を出したロビ、雪の結晶や音符が散りばめられたスケートセンター限定デザインが描かれている。

コラボレーション滑走券の特典「アクリルキーホルダー」


ひんやりスケートリンクで涼んだあとは、ピングーたちの夏祭りアフタヌーンティーを楽しんで、特別な一日を過ごそう。一般滑走可能日のみの実施なので、訪問前にKOSE新横浜スケートセンターの公式サイトでスケジュールをチェックしておきたい。

■予約は5月18日正午スタート

アフタヌーンティーはWeb限定の予約制で、利用日前日17時まで受付。会場はトップ オブ ヨコハマ バーラウンジ(42階)、平日は16時〜・17時〜、土休日は14時〜・17時〜の2部制で、それぞれ120分制となっている。

コンセプトルームの宿泊予約とあわせて、2026年5月18日(月)12時より専用Webサイトで受付開始。今年の夏の予定に、ピングーたちとの夏祭りを加えてみては。

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