俳優の青木柚が１６日、都内で映画「ＮＥＷ ＧＲＯＵＰ」（６月１２日公開、下津優太監督）の完成披露上映会に出席した。

組体操が世界を救う、ＳＦサイコエンターテインメント作品。海外帰りで日本の協調性を重んじる集団行動になじめない転校生を演じる青木は”こっちも組体操で対抗だ”というセリフに「恥ずかしい」という思いもあったというが、主演が山田杏奈と知ってオファーを快諾。「同い年だし、初共演だし、山田さんと一緒なら楽しくできそう」と明かすと、山田もうれしそうに笑っていた。

撮影について「現場ではわっかんないとか言っていたけど、下津監督のオリジナルで確固たる意志を持っているのが印象的」と回想。続けて「完成する映像が楽しみとクランクアップしたけど、唯一無二の映画ができた。色々な仕掛けがあるのは日本独特だし、すごい作品に出させてもらったなと思いました」と感謝も忘れなかった。

この日は撮影に協力した日体大体操部員も登壇し、作品さながらの真顔でサボテン、ピラミッドなど組体操を披露。作中で山田と２人で組体操をするシーンもあるという、青木は思い出を聞かれると「小学校の時にやった。俺（ピラミッドの）一番上で、モモンガみたいに飛んだ記憶がある」と懐かしんでいた。