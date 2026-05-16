◆春季高校野球北海道大会小樽地区予選 ▽３回戦 北照１３―１寿都・岩内・蘭越＝５回コールド＝（１６日・エムデジ桜ケ丘）

センバツ甲子園に出場した北照が１３―１の５回コールドで寿都・岩内・蘭越の連合チームを下し、代表決定戦進出を決めた。最速１３８キロ左腕の永山綜太郎（１年）が、公式戦初登板で３回１安打無失点と好投した。

五輪メダリストを輩出した柔道一家譲りの強心臓で、１年生左腕が指揮官の期待に応えた。まっさらなマウンドに上がった背番号「１１」は、１回から２イニング連続で３者凡退。３回に内野安打を許したものの、無失点で切り抜けてマウンドを降りた。

中学３年時で最速１２９キロだったが、高校入学後の練習試合で１３８キロをマークした。その急成長した直球を主体に淡々とコーナーに投げ分け、「２回からはテンポ良く投げられて、自分の投球が出来た」。ＯＢで、同じ左腕でもある中日・高橋幸佑（２０２４年ドラフト５位）も指導した上林弘樹監督は「気が強い。緊張してるのかもしれないけど、そういうのが見えない。３年生ともコミュニケーションを取れるし、練習も黙々とこなす。本当に期待できる。（高橋の１年時と）比較にならないくらい上。今後どうなっていくかわからないけど、現時点では十分楽しみ」と絶賛した。

２４年パリ五輪柔道男子６０キロ級で銅メダルを獲得した永山竜樹が親戚で、自身も中学までは野球との二刀流だった。１４歳年上の五輪メダリストとは「竜樹」「綜太郎」と呼び合う仲で、進学の際には「違う道でもちゃんと応援してるから頑張れよ」と激励されたという。

札幌北広島ボーイズでプレーしていた中学３年時には柔道の強豪校からも誘いを受けたが、野球一本に絞って北照へ進学。１７８センチ、７４キロで無限の可能性を秘める栗山町出身の左腕は「甲子園で結果を残してプロ野球選手を目指す」と夢を口にした。