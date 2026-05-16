巨人・大勢投手（２６）が１６日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で１点リード８回に登板し、三者凡退、無失点とした。無事にホールドを記録し、前回登板の悔しさを晴らした。

大勢は４―３の８回にマウンドに上がると、佐野から空振り三振を奪うなど三者凡退でつなぎ、守護神・マルティネスとともに勝利に貢献した。

試合後は久々のお立ち台に立ち「ビックリですね、気まずかったです」と苦笑いを浮かべた。というのも、前回登板の１３日の広島戦（福井）では、この日と同じく１点リード８回に登板したが、痛恨の同点ソロを被弾。７回無失点で降板した「普段から気にかけてくれる先輩」である則本昂大投手（３５）の今季初勝利を消してしまっていた。

「それから初のマウンドだったので、緊張感はありました」と明かしたが、本来の投球を取り戻せたのには訳がある。「僕は本当に申し訳ない気持ちだったんですけど、（則本が）笑わせてくれたというか、そこで笑ってはいけないんですけど、笑わされた、というと語弊あるんですけど…。励ましの言葉と『次は頼むよ！ これからまた自分（大勢）がチームを救える時が来ると思うから』『あとはチームが勝てるように２人で応援しよう』って言っていただきました」と温かい言葉に支えられた。

続けて「結果の世界なので、ずっと抑えていても１日でも悪いと、チームに居場所がなくなるぐらい気まずい雰囲気になるんですけど、則本さんもクローザーをやられていて、その気持ちがわかるので、いやすい雰囲気をつきくってくれてたんだなって思います。なので、反省もしましたけど、今日は切り替えてうまく試合に入ったんじゃないかなと思います」と感謝した。

さらに、その福井での後にはサヨナラ逆転３ランを放った坂本へのウオーターシャワーの最中、吉川から水をかけられる場面もあった。「あの試合、実際に長かったですけど、多分みんなよりも僕が長く感じていたと思います。なんとしてでも勝ちで終わってほしいと思ってた。僕が打たれてああいう試合になってるので、そういうのを気遣ってだと思います、うれしかったです」ともう１人の先輩の気遣いにも笑顔を見せた。