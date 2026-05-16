朝イチの習慣がカギ♡ Ray㋲が実践する【美容モーニングルーティン】を伝授！

Rayモデルの美しさは、毎日コツコツ続ける“美の習慣”に支えられているんだって！そこで今回は、北里琉、櫻井優衣、斎藤司が毎朝欠かさずしている「美美美なモーニングルーティン」をご紹介します。明日の朝はRay㋲を見習って、ストレスフリーなルーティンを取り入れてみてはいかが♡

Ray model clip vol.85 テーマ：美美美なモーニングルーティン Rayモデルの美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！ スキンケアやインナーサプリなど毎日コツコツとケアを欠かさない美意識をみんなで見習おー！

Check! 北里琉 毎朝30分のストレッチでボディケアAYOの筋膜リリースローラーがおすすめ 「私の朝ルーティンは、ストレッチです。代謝を上げたり、むくみ対策にもなるので、AYOの筋膜リリースローラーを使って全身をほぐしています。毎朝、30分くらいはやってるよ！」

Check! 櫻井優衣 ReFa ビューテックポイント朝イチからぷるぷるリップにケア♡ 「ReFa ビューテックポイントを使って、毎朝メイク前にリップをプルプルにしています♡ 温かくて気持ちいいのでテンションも上がります」

Check! 斎藤司 温かいルイボスティー2日に1回のパックでお肌をいたわり♡ 「朝は温かいルイボスティーで温活してます。パックも2日に1回はしていますが、とにかくストレスフリーなルーティンを心がけています♡ お肌の大敵は圧倒的にストレスだぜ、お嬢ちゃんたち！」

斎藤司

Ray編集部 副編集長 小田和希子

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