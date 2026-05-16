【THE SECOND】「早くも泣けてきた」 大会テーマ曲に感動の声寄せられる
フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。ファイナリストたちの紹介にあわせて流れた楽曲に反響が寄せられている。
【画像】公式も反応！THE SECOND大会テーマ曲を歌うアーティスト
同大会テーマ曲は、THE YELLOW MONKEY「バラ色の日々」。SNS上では「やっぱり、バラ色の日々いいね」「早くも泣けてきた」「最高！」などといった感想が寄せられている。
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）
【画像】公式も反応！THE SECOND大会テーマ曲を歌うアーティスト
同大会テーマ曲は、THE YELLOW MONKEY「バラ色の日々」。SNS上では「やっぱり、バラ色の日々いいね」「早くも泣けてきた」「最高！」などといった感想が寄せられている。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）