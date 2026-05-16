家入レオ、2026年7月スタートのTVアニメ『メビウス・ダスト』OPテーマを担当！アニメに向け書き下ろした新曲「メビウス」6月3日配信リリース決定！

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2026年2月にデビュー14周年を迎えた家入レオの新曲「メビウス」が、7月より放送開始となる動画工房制作によるオリジナルTVアニメ『メビウス・ダスト』OPテーマに決定した。

『メビウス・ダスト』は、2020年代を代表するオリジナルアニメ作品を創出する公募企画「Project ANIMA」の第3弾「キッズ・ゲームアニメ」部門で大賞を受賞した、品川一による同名の原案をもとにしたオリジナルストーリーのアニメ作品。下町に暮らす高校生のアラキ、ステラ、オルガ。ゲームをして、銭湯に行って、家に帰る。そんな彼らの〈日常〉の物語（？）だ。このたびメインキャストおよび第1話の冒頭映像が公開された。下町に暮らす高校生・アラキを竹中悠斗、アラキと同学年の妹・ステラを稗田寧々、アラキとステラの幼馴染み・オルガを佐藤榛夏が担当する。

そんな本作のOPテーマとして家入が新曲「メビウス」書き下ろした。家入と初タッグとなる野村陽一郎氏を迎えて制作された楽曲で、合わせて公開となったジャケット写真には主人公・アラキのイラストが使用されている。本曲はアニメ放送に先駆け6月3日(水)に配信リリースとなるのでお楽しみに。

また、家入は9月より11都市を巡る全国ツアー「家入レオ TOUR 2026」を開催。現在オフィシャルHP2次先行(抽選)受付中なのでチェックしてほしい。

＜家入レオコメント＞

誰もが一度は「自分らしさって何だろう？」と考えた経験があると思います。

アニメ「メビウス・ダスト」のオープニングテーマを歌わせていただけることになったとき、主人公アラキが他者と関わることで自分自身と向き合う姿が眩しく見え、「君になる準備はできたかい？」という歌詞が浮かびました。

「らしさ」は生まれた瞬間に備わっているものではなく、生きながら手に入れ、磨き続けていくもの。そんな想いを込めて作った曲です。

●リリース情報

Digital Single

「メビウス」

作詞：Leo Ieiri・野村陽一郎

作曲：野村陽一郎・Leo Ieiri

編曲：野村陽一郎

6月3日配信開始

配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/Mebius

●作品情報

「メビウス・ダスト」

2026年7月放送予定！

【スタッフ】

原案/キャラクター原案：品川 一（Project ANIMA 第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門 大賞）

監督：岩崎太郎

シリーズ構成：冨田頼子

アニメーション制作：動画工房

OPテーマ

「メビウス」家入レオ

【キャスト】

アラキ：竹中悠斗

ステラ：稗田寧々

オルガ：佐藤榛夏

＜イントロダクション＞

下町に暮らす高校生のアラキ、ステラ、オルガ。

ゲームをして、銭湯に行って、家に帰る。

そんな彼らの〈日常〉の物語…？

＜Project ANIMAとは？＞

「Project ANIMA」は、2020年代のアニメファンに捧げる新しいオリジナル作品を創出する取り組みです。2018年の一年間をかけて広く一般からアニメの原案を募集し、8,000超の作品から、第一弾「SF・ロボットアニメ部門」に「サクガン」（制作：サテライト）、第二弾「異世界・ファンタジー部門」に「魔法使いになれなかった女の子の話」（制作：J.C.STAFF）、第三弾「キッズ・ゲームアニメ部門」に「メビウス・ダスト」（制作：動画工房）をそれぞれ選出しました。

●ライブ情報

【家入レオ TOUR 2026】

9月12日(土) [神奈川] 厚木市文化会館 大ホール

9月22日(火・祝)[静岡] 静岡市清水文化会館マリナート大ホール

9月26日(土) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール

9月27日(日) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール

10月4日(日) [香川] レクザムホール 小ホール

10月10日(土) [宮城] 電力ホール

10月12日(月・祝) [北海道] 共済ホール

10月16日(金) [愛知] 岡谷鋼機名古屋公会堂大ホール

10月17日(土) [広島] 広島JMSアステールプラザ 大ホール

10月25日(日) [京都] 文化パルク城陽 プラムホール

11月5日(木) [東京] LINE CUBE SHIBUYA

チケット情報

[LEPYシート] \13,500（税込）

[指定席] \8,500（税込）

※「LEPYシート」は前方確約、特典付きのお席となります。

※会場により「LEPYシート」と「指定席」の境目は変動がございます。予めご了承ください。

※3歳以下入場不可 / 4歳以上チケット必要

その他詳細はHPをご確認ください。

https://www.leo-ieiri.com

＜家入レオPROFILE＞

福岡県出身。1994年12月13日生まれ。

力強さと切なさが同居するその声、感情豊かな表現力が魅力の30歳。

2012年2月「サブリナ」でデビューし、その年の第54回日本レコード大賞最優秀新人賞他、数多くの新人賞を受賞。代表曲には、「Shine」、「Silly」、「君がくれた夏」、「未完成」、「空と青」など、しっとりとしたバラードから爽やかなミドルナンバー、バンドサウンドまで、幅広い楽曲を独自の感性と歌唱力で表現し、多くのファンを魅了している。

これまでに、数々のドラマ主題歌やCMソングを担当。フジテレビ系月9ドラマ「恋仲」主題歌の「君がくれた夏」はビルボードチャート1位を獲得。2020年にリリースしたフジテレビ系月9ドラマ「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」主題歌「未完成」の総再生回数は1億回を超えるなど、サブスクリプションサービスを中心に大ヒットを記録。オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開している「君がくれた夏」「空と青」「未完成」の3曲の再生回数は1000万回を超えており、多くの視聴者・リスナーから支持を得ている。

2025年は1月8日には、新曲「雨風空虹」（ボートレース2025 TVCMタイアップソング）をリリース。そして、2月19日にはMBS/TBSドラマイズム「アポロの歌」エンディング主題歌となる新曲「No Control」をリリース。3月22日には日比谷野外大音楽堂にて“家入レオ YAON 〜SPRING TREE〜 vol.2”を開催。10月からは全国ツアー“家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜”を開催。11月26日には日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の主題歌「Mirror feat.斎藤宏介」を収録したニューシングル「Mirror」をリリース。

©「メビウス・ダスト」製作委員会

関連リンク

家入レオオフィシャルサイト

https://www.leo-ieiri.com

「メビウス・ダスト」公式サイト

https://mebiusdust.asmik-ace.co.jp