◆パ・リーグ 楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）

楽天の柴田大地投手（２８）がプロ初セーブを挙げた。

１点リードの９回２死満塁からマウンドへ。カウント１―１から近藤を真ん中低め１４４キロスプリットで一ゴロに仕留めた。チームの窮地を救う投球で、プロ初セーブをマーク。気迫あふれるスタイルで投げきった右腕は「皆さんもドキドキしてたと思うんですけど、僕は５倍ドキドキしてマウンドに行った。切り替えて、もう腹くくって投げるしかないな、と。アウトが取れてよかった」と胸を張った。

柴田は現役ドラフトでヤクルトから楽天に加入。昨季終了後には一度戦力外通告を受けた。それでも１６日後に再び楽天と支配下で再契約を結んだ。異例の経緯を経て今季に臨み、プロ初セーブを記録。「（プロ初セーブを挙げるのは）ちょっと長くなったかなっていうか、本当にうれしいの一言。５年目で、一回戦力外になって、でもそこでやっぱもう一回投げられたことは、すごい自分でもうれしいこと。『こういうこともあるんだな』って、誰かを勇気づけられたらいいなっていう思いですね」と感慨深げに語った。