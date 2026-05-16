「今日好き」米澤りあ、ミニ丈トップスから美ウエストのぞく「綺麗すぎる」「スタイル抜群」と話題
【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが5月15日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「綺麗すぎる」美ウエスト披露
米澤は「19歳になりました〜」「この前成人したばっかなのに早すぎ 今年も沢山がんばるよー！！！」と誕生日を迎えたことを報告。「箱根でお祝いしてもらったままありがとう」と記し、美しいウエストがのぞく白黒ボーダーのショート丈トップとデニムパンツ姿でスホテル内と思われる大きな窓から外を眺めているショットを公開した。
また、旅行中の食事のショットや電車内での姿、バースデーケーキを手にティアラをつけた写真なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「リラックスした笑顔が可愛すぎる」「横からのウエストラインが綺麗すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「タイトトップス似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「綺麗すぎる」美ウエスト披露
◆米澤りあ、ショート丈トップスから美ウエストチラリ
米澤は「19歳になりました〜」「この前成人したばっかなのに早すぎ 今年も沢山がんばるよー！！！」と誕生日を迎えたことを報告。「箱根でお祝いしてもらったままありがとう」と記し、美しいウエストがのぞく白黒ボーダーのショート丈トップとデニムパンツ姿でスホテル内と思われる大きな窓から外を眺めているショットを公開した。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「リラックスした笑顔が可愛すぎる」「横からのウエストラインが綺麗すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「タイトトップス似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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