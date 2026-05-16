FC東京が浦和の快進撃を止める！ PK戦を制して２連勝！
Jリーグは５月16日、J１百年構想リーグ第17節の３試合を各地で開催。埼玉スタジアム2002では、５位の浦和レッズと２位のFC東京が対戦した。
マチェイ・スコルジャ前監督の後任として、４月28日から指揮を執る田中達也暫定監督のもと、４連勝中の浦和は、立ち上がりからアグレッシブに仕掛けて、ゴールに迫る。25分には安居海渡が狙いすましたミドルシュートを放つも、枠の上へ。
一方のFC東京は、組織的な守備で粘り強く守り、得点を許さない。押し込まれる展開が続いたなか、35分にチャンスを創出。ショートコーナーの流れから橋本健人のクロスを稲村隼翔が頭で合わせるも、ポストに弾かれる。さらに44分、相手のパスをカットした常盤亨太がドリブルで持ち上がり、マルセロ・ヒアンとのワンツーからシュートを打つ。しかし枠を捉えられない。
迎えた後半は拮抗した展開が続いたなか、FC東京が71分に好機を迎える。CKのクリアボールに橋本健がダイレクトボレーで合わせるも、相手GKに阻まれる。80分には佐藤恵允が強烈なミドルシュートを打ち込むも、再び相手GKにストップされた。さらに88分、橋本拳人の仲川輝人とのワンツーからのシュートも、クロスバーの上へ。
結局最後まで両チームともゴールを奪えず、０−０のままPK戦に突入。これを10−９で制したFC東京が連勝を飾った。一方の浦和は連勝が４でストップした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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マチェイ・スコルジャ前監督の後任として、４月28日から指揮を執る田中達也暫定監督のもと、４連勝中の浦和は、立ち上がりからアグレッシブに仕掛けて、ゴールに迫る。25分には安居海渡が狙いすましたミドルシュートを放つも、枠の上へ。
迎えた後半は拮抗した展開が続いたなか、FC東京が71分に好機を迎える。CKのクリアボールに橋本健がダイレクトボレーで合わせるも、相手GKに阻まれる。80分には佐藤恵允が強烈なミドルシュートを打ち込むも、再び相手GKにストップされた。さらに88分、橋本拳人の仲川輝人とのワンツーからのシュートも、クロスバーの上へ。
結局最後まで両チームともゴールを奪えず、０−０のままPK戦に突入。これを10−９で制したFC東京が連勝を飾った。一方の浦和は連勝が４でストップした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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