◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 浦和０―０（ＰＫ９−１０）ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）

浦和は０−０で突入したＰＫ戦の末、ＦＣ東京に敗れ、田中達也暫定監督が就任後の初黒星を喫した。

田中達也暫定監督が就任後、４連勝と復調したが、この日は０−０が続く展開に。後半にＦＷ小森やＭＦ安部、松尾ら攻撃的なカードを投入したがゴールは割れずＰＫ戦に。

浦和は１番手のＦＷ松尾が失敗。しかしＧＫ西川がＦＣ東京の１番手・佐藤恵のキックを止めた。２番手の渡辺は成功、３番手の根本はポストに阻まれて失敗。４番手小森、５番手関根が決めると、ＦＣ東京は５番手の室屋が枠を外して失敗。６番手はグスタフソン、７番手は石原、８番手安部が成功し、９番手の宮本が失敗。しかしＧＫ西川がＦＣ東京９番手のショルツのキックをストップし、勝負はまだ続く。１１番手、互いのＧＫが蹴ることになり、まず先攻の浦和ＧＫ西川が成功。ＦＣ東京もキムシュンギュが成功した。

ＰＫ戦は２週目に突入すると、１本目を外した浦和の１２番手松尾は、パネンカと呼ばれるチップキックで成功。しかし１３番手の渡辺が失敗し、９−１０で敗れた。ＰＫ戦は４連敗となった。