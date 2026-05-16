アメリカのトランプ大統領は台湾について、アメリカ政府の政策は「何も変わっていない」としたうえで、「独立は望んでいない」との考えを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「私は誰かが独立することを望んでいるわけではない。9500マイル（約1万5300キロ）も移動し、戦争をすることなど望んでいない。彼ら（台湾）に冷静になってほしいし、中国に冷静になってほしい」

トランプ大統領は15日に放送されたFOXニュースのインタビューで、自身の大統領在任中には台湾有事が発生するとは「思わない」と主張したうえで、このように話しました。

また、アメリカの台湾政策は「何も変わっていない」としつつ、台湾への武器の売却については「するかもしれないし、やらないかもしれない」、「中国次第で、我々にとって有力な交渉材料だ」と話しました。

一方、台湾の外交部は声明で、米中首脳会談でのトランプ氏の台湾問題に関連する発言を把握しているとしたうえで、アメリカの台湾への武器売却については「『台湾関係法』に基づいたアメリカの安全保障上の約束であるだけでなく、地域の脅威に対する共同抑止でもある」と強調。「今後も権威主義国家による脅威に共同で対処していく」としています。