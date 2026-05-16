Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が１６日、出場機会がなかった明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの札幌戦（０●３、とうスタ）後に取材に応じ、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表にエールを送った。

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日本代表は１５日にメンバー発表会見を行い、８大会連続８度目の大舞台に臨む２６人のメンバーが決定。負傷によるＭＦ三笘薫とＭＦ南野拓実の落選、ＭＦ遠藤航の復帰、そして３９歳ＤＦ長友佑都の日本人最多となる５大会連続５度目の選出などが話題となった。

カズは「いい準備をして、少しでも上に勝ち上がってほしいですし、選手全員でいい成績を収められるように頑張ってほしいです。僕はサポーターとして応援するだけです」と森保ジャパンの好成績を願った。

さらにカズは３９歳の長友にも言及。「僕からしたら、まだまだ若いですけど。僕からしたらですよ？」と５９歳のレジェンドＦＷは丁寧に前置きした上で「世界での経験、Ｗ杯での経験は誰よりも持っているし、誰よりも熱い気持ちを持っている選手。日本代表としての誇りもそうだし、魂もそうです。長友選手が、日本代表を新たな景色に連れて行ってくれるんじゃないかな」と期待を寄せた。