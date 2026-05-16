『魔法使いの夜』原作ゲームより声優キャスト続投 青子＆有珠＆草十郎のビジュアル解禁
劇場アニメ『魔法使いの夜』（2026年公開）のキャラクタービジュアル＆キャスト情報が公開された。蒼崎青子役は戸松遥、久遠寺有珠役は花澤香菜、静希草十郎役は小林裕介が務め、原作ビジュアルノベルゲームから引き続き担当する。
【画像】超ミニスカ姿の青子！公開された『魔法使いの夜』ビジュアル3枚
公開されたビジュアルは、『魔法使いの夜』の物語を動かしていく3人、蒼崎青子、久遠寺有珠、静希草十郎。高校生にして魔法使いの青子、現代に隠れ住む魔女・有珠、そして青子たちの通う高校へ編入してくる少年・草十郎。三者三様の佇まいが、本作のはじまりを鮮やかに切り取る内容になっている。
『魔法使いの夜』は、TYPE-MOONが開発・販売したビジュアルノベルPCゲームで、2012年4月12日に発売。シナリオを『空の境界』『Fateシリーズ』の生みの親である奈須きのこ、グラフィックを長年TYPE-MOONのクリエイティブに携わるこやまひろかずが手掛け、物語・映像・音楽・演出といったノベルゲームに必要とされるすべての要素を最高の水準で作り上げた、正統派“ビジュアルノベル”として話題を博した。
奈須きのこが『月姫』発売の前に執筆した未発表小説が源流であり、TYPE-MOON作品の時系列において最も古い1980年後半を舞台として描いている。
【画像】超ミニスカ姿の青子！公開された『魔法使いの夜』ビジュアル3枚
公開されたビジュアルは、『魔法使いの夜』の物語を動かしていく3人、蒼崎青子、久遠寺有珠、静希草十郎。高校生にして魔法使いの青子、現代に隠れ住む魔女・有珠、そして青子たちの通う高校へ編入してくる少年・草十郎。三者三様の佇まいが、本作のはじまりを鮮やかに切り取る内容になっている。
奈須きのこが『月姫』発売の前に執筆した未発表小説が源流であり、TYPE-MOON作品の時系列において最も古い1980年後半を舞台として描いている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優