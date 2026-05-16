「ファーム交流戦・ＤｅＮＡ−ヤクルト」（１５日、バッティングパレス相石スタジアムひらつか）

１２日に発表された電撃トレードでソフトバンクからＤｅＮＡへ加入した尾形崇斗投手が、２軍戦で移籍後初登板した。

１５０キロを超える直球のキレが抜群だった。初回は決め球が全て直球で、いきなりの３者連続三振。二回も三者凡退で、三回も２者連続で直球で三振を奪った後、高野はフォークで空振り三振に仕留めた。これでこの試合２度目の３者連続三振となった。

三回まで１人も走者を出さないパーフェクトピッチング。四回１死から連打を許したが、動じる様子もなく４番・北村、５番・橋本を打ち取った。

五回も１三振を奪って三者凡退。５回２安打無失点で７三振を奪う圧巻の新天地デビューとなった。

尾形は１４日に同じくソフトバンクからトレードとなった井上とともに入団会見に臨み、「ベイスターズのテクノロジーやデータの使い方にすごく興味があった」と語り、「データを使って野球をするのが好きなので、このチームにフィットできるように頑張ります」と意気込んでいた。

ファンからは「ガチえぐい！」、「セ・リーグはこんな速いピッチャーいないから活躍するぞ」、「これはかなりインパクトありますね」、「二桁勝利できる逸材」と１軍でのデビューを期待する声が相次いだ。