◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸けて先発し、５回を７安打３失点で降板。２勝目はならなかった。６回から２番手で赤星がマウンドに上がった。

初回、２死から筒香に右中間越えのソロを浴びて先制点を献上。３回には先頭の篠木に四球を与えるなど１死二、三塁のピンチを招くと、筒香の左犠飛で２点目を許した。さらになおも２死二塁で宮崎に右前へ適時打を浴び、この回２点を失った。

５回は度会の左前打で２死一塁としたが、続く筒香の打球を左翼のキャベッジがダイビングキャッチ。味方の好守もあり、無失点で切り抜けた。ベンチに戻ると、阿部監督から肩をたたかれ、ねぎらわれた。

前回８日の中日戦（バンテリンドーム）では４回１／３を投げ２ランを含む４安打５失点（自責３）。５回１死一、三塁ではカリステの打球が左太もも裏の下部に直撃していたが、その後は順調に回復。前日１５日には「当たった箇所だけではなく、登板後の体の回復が早かった」と、軽快な姿を見せていた。

ＤｅＮＡとは今季初対戦。「いい打線」と警戒を強めつつ「相手がどこでもやることは変わらない。しっかりストライクゾーンに投げて、ストライク先行で投げたい」と意気込んでいた。