一体なぜ？　日本と対戦のチュニジアの超有望株がW杯招集拒否　19歳を巡る異例展開に指揮官は激怒「明らかに無礼。奇妙と言わざるを得ない」

3月の代表戦には出場していたファルファト(C)Getty Images

真夏の激闘を目前にし、日本代表とグループリーグで対戦する北アフリカの雄に、激震が走った。

現地時間5月15日、日本、オランダ、スウェーデンと同居するグループFに属するチュニジア代表のサブリ・ラムーシ監督は、W杯に出場するメンバー26人を公表。その中で招集予定だった19歳から「拒否」を受けた前代未聞の事実も明らかにした。

【動画】ドイツで異彩を放つ19歳 前代未聞の決断のファルファトのプレーシーン

「全くもって不適切な行動だ」

そんな指揮官の言葉には、怒りも滲んだ。

代表招集を拒否したのは、ドイツ2部の古豪カールスルーエに所属するルーイ・ファルハトだ。今季の2部リーグで6得点、2アシストを記録しているワンダーボーイは、今年3月の代表シリーズでA代表デビュー。チュニジア国内でも大きな期待を集めていた。

市場価値も高騰し、欧州ビッグクラブからの関心を集める19歳は、当然、W杯を戦う上での構想に入っていた。しかし、彼の父親であるベン・ファルファト氏がメンバー発表当日になって「まだ、ワールドカップのメンバーに呼ぶには早すぎる」と電話を通じて連絡。驚きを隠せなかった指揮官は、本人に連絡をして説明を求めようとしたものの、応じてもらえなかったという。

名誉あるW杯への出場を託そうとしたラムーシ監督は、怒る。

「私はショックを受けたよ。それでルーイに電話したが、彼は出なかった。なくなく父親にも電話したが、今度は出なかった。明らかに無礼だし、敬意も欠けている。この国旗とユニフォームに対する敬意がないのなら、代表としてプレーする資格はない。もし、チュニジア代表としてプレーしたくないのなら、そんな選手は歓迎されない。すでに我々は新たな一歩を踏み出したが、奇妙な判断だと言わざるを得ないね」