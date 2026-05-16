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YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、「非接触のはずがなぜ？Switch2プロコンから出た「謎の白い粉」の正体を分解調査」と題した動画を公開した。動画では、「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」のスティックから発生した白い粉の原因について、分解検証を通じて解説している。軸が直接当たらない構造でありながら、内部パーツの摩擦が摩耗を引き起こしているという事実が明かされた。



アキヒトはまず、約350時間使用したプロコン2の左スティックから大量の白い粉が発生し、倒すと端に張り付いて戻りが遅くなる現象を提示した。プロコン2は、軸がフチに全く当たらない「エアリアルスティック」構造を採用している。旧型のような軸の摩耗が起きないはずにもかかわらず粉が出る矛盾を解明するため、コントローラーの分解調査が実施された。



フェイスプレートと内部プレートを外すと、スティックの根元に白い粉が堆積している状態が確認された。詳しく観察すると、スティックの傘の縁と、内部に配置された柔らかいシートの削れ跡が一致していた。「硬い傘が柔らかいシートを削る」という構造上の問題が、粉の発生源であったと結論付けている。また、削り出された粉は消しゴムのカスのような粘り気を持っており、これが操作時の吸い付きの原因となっていた。



内部を清掃して動作を確認したものの、不具合は解消されなかった。アキヒトは「粉は『結果』であり『原因』ではない」と指摘する。摩擦によってシート自体が変質し、表面が粘り気を持つようになったため、清掃では根本的な解決にならないと解説した。



動画の最後では、症状が出た際の対処法として「任天堂の公式修理」「新品への買い替え」「自己責任での分解掃除」の3つの選択肢が提示された。清掃では直らない点や、分解で公式修理の対象外となるリスクを挙げ、保証期間内の修理か新品への買い替えが最も確実な対処法であるとまとめている。プロコン2の構造の盲点を突いた検証は、周辺機器の取り扱いや寿命を考える上で重要な知見を提供する内容となっている。