「とんねるず」木梨憲武（64）が16日放送のTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。大興奮で大物ゲストを迎えた。

「今日は、凄い人が来るよって予告はしといたんですけど」とした上で「なんでここに来てくれるのか。TBSのテレビの報道とかスポーツ、誰にも言わないで来てくれました」と説明。

番組準レギュラーのタレント・所ジョージも「朝の6時台のラジオですよ？そこに来る？」と驚きを語った。

木梨は「俺よりずいぶん下の後輩なんでね。同じサッカーマン」と迎えたのが、前日にサッカーW杯北中米大会の日本代表メンバーを発表した森保一監督。

「おはようございます。お邪魔させていただき、ありがとうございます」と礼儀正しく登場した森保監督は「木梨さんの後輩の方から“木梨さんと所さんに会いたくないか”と言われて、“会いたいです！”って言ったら、ラジオで」と出演の経緯を説明。

所ジョージから「立場が立場だから、そんなことを言わない方がいいと思います」とツッコまれた指揮官は笑いながら「いやいや、会いたいので」と語った。