有名タレントが電車に乗るプライベート姿をアップした。

１６日までにインスタグラムで「１人きりの車内 僕が乗るのは始発駅です。今日は次の駅まで僕の乗った車両は１人きりの貸切でした 本日はとってもよい天気です！ボーっと空を眺めてました」とつづったのは、吉本新喜劇の西川忠志。タレントの西川きよしと、西川ヘレン夫妻の長男だ。

忠志は「では本日も劇場へ。なんばグランド花月・酒井藍座長作品は３回公演。そして明日＆明後日のイエスシアターでの吉本新喜劇もじゃ吉田くんリーダー作品にも出演させていただきますので合間は稽古もございます！ありがたいかぎりです」とし、「では両公演共に皆様方のご来場を心よりお待ち申し上げております 感謝」とつづった。

腕の筋肉が盛り上がっており、黒Ｔシャツがパツパツ。フォロワーからは「こんな場面に出会いたい！」との声が上がった。

忠志は２０２４年６月頃から筋トレを始めたそうで、マッチョ化した姿が話題に。１２日の投稿でも「合間はスタバでリラックスタイム」とＴシャツでくつろぐ姿をアップし、「腕スゴいですね 思わず３度見しました」「腕太いっす！」「お顔とのギャップが」との反響を呼んでいた。