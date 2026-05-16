声優の山崎和佳奈さんが4月18日に死去したことが、15日にわかった。61歳。所属事務所の青二プロダクションが、公式サイトで「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしましたここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と発表した。



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同日には、アニメ「名探偵コナン」の公式サイトでも訃報が発表された。公式サイト内では、原作者の青山剛昌氏も「当たり前のようにそばにあった、その耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて・・・とても悲しいです」とコメントした。



山崎さんに関しては、今年2月から体調不良のため当面の間活動を休止することが発表されていた。その間、「ONE PIECE」ナミ役などを演じる声優・岡村明美が代役を務めていた。訃報を受けて、アニメ公式サイトでは山崎さんの後任として、引き続き岡村が毛利蘭役を担当することが発表された。



劇中で工藤新一を担当する声優・山口勝平も、訃報を受けて自身のX(旧ツイッター)を更新。「訃報を聞いた時 嘘、でしょ?って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報が あまりにショック過ぎます。。。」と投稿。「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」と悼んだ。



毛利蘭の親友・鈴木園子役を演じる声優・松井菜桜子も「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と自身のXでコメントした。



（よろず～ニュース編集部）