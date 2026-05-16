“トランジスタグラマー”姫野ひなの、天使の美ボディ炸裂 表紙＆巻頭グラビア22Pの大ボリューム
アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのが、15日発売のオール水着ムック『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』（双葉社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【表紙】ドキドキ…鮮やかなピンクの水着をまとい見つめる姫野ひなの
“トランジスタグラマー”の異名を持つ姫野は、148センチの小柄なスタイルを生かした存在感で注目を集めている。今回のグラビアでは、鮮やかなピンクの水着姿を披露。青空の下、無防備な笑顔を見せる姿が収められている。
撮影では、アイドルとして活動する姿とは異なる大人びた表情も披露。夏の日差しの中で見せるしなやかな表現力に、現場スタッフからは「今の最高！」という声も飛んだという。悪天候の合間にもフォトジェニックな魅力を発揮し、青春映画のワンシーンを思わせる世界観を作り上げた。
巻頭グラビアは22ページの大ボリュームで展開。眩しい太陽と姫野の存在感が重なり、爽やかさと色気を兼ね備えた内容となっている。
そのほか誌面には、豊田ルナ、冴木柚葉、小倉あずさ、すずら、阿波みなみ、三橋くん、沢美沙樹らも登場。多彩な水着グラビアを掲載している。
【表紙】ドキドキ…鮮やかなピンクの水着をまとい見つめる姫野ひなの
“トランジスタグラマー”の異名を持つ姫野は、148センチの小柄なスタイルを生かした存在感で注目を集めている。今回のグラビアでは、鮮やかなピンクの水着姿を披露。青空の下、無防備な笑顔を見せる姿が収められている。
巻頭グラビアは22ページの大ボリュームで展開。眩しい太陽と姫野の存在感が重なり、爽やかさと色気を兼ね備えた内容となっている。
そのほか誌面には、豊田ルナ、冴木柚葉、小倉あずさ、すずら、阿波みなみ、三橋くん、沢美沙樹らも登場。多彩な水着グラビアを掲載している。