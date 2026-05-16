この週末は暑さのレベルがアップします。25℃以上の夏日の所だけでなく、30℃以上の真夏日になる所が続出して、今年一番多くなりそうです。

きょう、列島は目立った雲がなく、広い範囲で晴れている様子がわかります。週末はこの晴れのエリアで、全国的にお出かけ日和になるでしょう。

ただ、暑くなります。きょうの最高気温の分布をみると、オレンジ色の夏日のエリアが広い範囲に広がっています。きょうは今年初めて500か所以上で夏日になるでしょう。さらに赤色の真夏日のエリアが九州や中国地方などに予想されています。久留米（福岡）では32℃と全国の今年一番の暑さを更新しそうです。佐賀では31℃、熊本と岡山、甲府、盛岡では30℃で、佐賀と熊本は3日連続、岡山と盛岡は今年初めて真夏日になりそうです。東京はきのう5日ぶりに夏日を解消しましたが、きょうは27℃と夏日が復活するでしょう。カラッとした暑さでも、日向は数字以上に暑くなります。レジャーや運動会、農作業など外で長時間過ごす方は、特に熱中症にご注意ください。食品の管理にも注意が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：12℃

青森 ：24℃ 盛岡：30℃

仙台 ：22℃ 新潟：23℃

長野 ：28℃ 金沢：25℃

名古屋：27℃ 東京：27℃

大阪 ：28℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：26℃

高知 ：27℃ 福岡：27℃

鹿児島：28℃ 那覇：26℃

この夏日、真夏日のエリアはきょうよりあす、あすよりあさってと広がっていきます。あすは真夏日のエリアが九州から関東まで広がり、最高気温は佐賀など九州を中心に33℃まで上がる所があり、山口と甲府は32℃まで上がりそうです。主要都市でも30℃を超える所が多く、今年初めて100か所以上で真夏日になるでしょう。あさってはさらに真夏日エリアが拡大、今年初めて全国の200か所以上で真夏日になりそうです。35℃近くまで上がる所もあるかもしれません。5月ですが、本格的な熱中症対策を心がけましょう。

きょう、傘の出番があるとしたら北海道のオホーツク海側で、午後は念のためにわか雨にご注意ください。そのほか広い範囲で晴れて、紫外線もたっぷりと降り注ぎます。紫外線対策もあわせてした方が良さそうです。空気も乾燥するため、バーベキューなど火の元にはご注意ください。

この先、来週前半まで晴れて夏のような暑さが続く見込みです。あすの最高気温は東京で29℃と今年一番の暑さ、名古屋は31℃、大阪は30℃と今年初めて真夏日が予想されています。真夏日が連続する所も増えてきます。朝晩と昼間の寒暖差にも注意が必要です。来週後半の雨で暑さは少し落ち着きそうです。