暑い夏に欠かせないエアコン。そのエアコンの販売価格が、来年になると大幅に上がります。

【写真を見る】65％の人が知らない？"エアコンの2027年問題" 来春には格安機が消え、価格は最大2倍に！ いま買う？それとも寿命を延ばす？

「エアコンの2027年問題」と呼ばれていますが、一体何が変わるのか調べてきました。

5万円～7万円ぐらいのエアコンが消える？

熊本市内の家電量販店です。店内には「2027年問題」と書かれた紙が張られています。店に話を聞きました。

ヤマダデンキ TeccLIFESELECT 熊本春日店 山下貴之さん「現状で5万円から7万円ぐらいのエアコンが、来年の4月以降から無くなるという問題です」

「格安エアコン」が製造不可に？

その理由は、国の省エネ基準の見直し。来年4月以降は省エネ基準達成率が100%未満の製品が事実上、製造できなくなります。

そのため省エネ性能が低い「格安エアコン」は販売できなくなるといいます。

気になる今後の価格は？

では来年以降、エアコンの価格はどうなるでしょうか。

山下貴之さん「最低価格が1.5倍以上、2倍近く高くなる。当店でも6畳用で一番安いタイプで税別の4万9800円から案内しているが、そのあたりの機種が無くなって、ハイグレードモデルというところで10万円を超えた金額になる」

駆け込み需要…前年比130%

省エネ基準の見直しが約1年後に迫る中、この店では「格安エアコン」を買い求める人達が増えているということです。

山下貴之さん「4月段階で、エアコンの売り上げが前年比130%。駆け込み需要で、機種によっては在庫の問題で1か月待ちの機種も出ている。早めに検討していただければ」

街の電気店でも「駆け込み」加速

街の電気店でも、駆け込み需要は起きていました。

電気ぷらざほんだ 東真功さん「今年に関しては、早めのご連絡、ご相談が相次いでいる。売り上げも前年比で2倍以上」

今後の見通しは？

今後の見通しについて聞きました。

東真功さん「特に今年に限っては商品が品薄になる可能性もあるし、それを取り付ける技術を持った方が手一杯になっていて、工事でかなりの日数をお待たせするということにもなりかねない」

100人に聞きました

そもそも「エアコンの2027年問題」を知っている人はどれくらいいるのでしょうか。熊本市で聞きました。

記者―― 来年からエアコンが高くなりますが…

知らない・30代「そうなんですか？それは全然知らなかった」

知っている・30代「高くなると聞いて、5月11日に慌てて2台買いました」

知らない・20代「え～。知らなかった」

世間の認知度は？

知っている・50代「買い替えないといけないんでしょう？替えようと思っている。十何年使っているものだけんが。買い替えた方がいいけど、でも壊れてないんですよ」

100人に聞いたところ、認知度は35%でした。

（知っている35人 知らない65人）

今、買い替えるべきなのか、悩んでいる人も多いようです。

使うと差が出る 見落としがちな「電気代」

どうしても販売価格に関心が向きがちですが、注目すべき点がもう一つあります。それは「電気代」です。

新基準を満たすエアコンとそうでないエアコンの光熱費の削減効果を比べてみると、年間の差額は6畳用で約2760円、14畳用で約1万2600円に及びます。

エアコンの平均使用年数は14年と言われているので、6畳用だと約4万円、14畳用だと約18万円違うことになります。

「本体価格」より「トータルコスト」

◆年間の光熱費削減効果◆

2.2kW機（主に6畳用）約2760円

4.0kW機（主に14畳用）約1万2600円 （出典）資源エネルギー庁

「販売価格」だけではなく「電気代」も考えた上で、「トータルコスト」で判断することが大事かもしれません。

「プロ直伝」今のエアコンの寿命を延ばす秘策

今使っているエアコンは来年以降も使えるし、まだ買い替える時期ではないという方もいると思います。

では、今のエアコンの寿命を伸ばすにはどうすればいいのか、その秘策を聞きました。

電気ぷらざほんだ 東真功さん「こまめなお手入れが必要に。フィルターが詰まると冷やすための力が弱まり、中の駆動部分の部品も摩耗しやすくなる。歯ブラシみたいなものでパパっと掃除してもらってもいいし、汚れが気になる場合は洗剤をつけてしっかり洗ってもらえれば」

エアコン本体以外にココを掃除すべし！

そして、プロがもう一つ気を付けるべきポイントとしてあげるのが「室外機」です。

東真功さん「横と後ろから吸い込んで、前で出すという動きをやっている。吸い込み口がぎっちり詰まっていると冷房能力が落ちるし、落ちるということは、機械が無理して動かないと部屋が設定温度にならない。それで寿命を縮めてしまう。時々、のぞいてもらって清掃することも必要」

吸い込み口の薄い金属板は非常に鋭利なため、掃除の際は必ず軍手をつけてほしいということです。

格安か？省エネか？ 迷った時にチェックしたい「補助金」の存在

「格安タイプ」にするか「省エネタイプ」にするか、悩む方もいると思いますが、省エネタイプを購入すると補助金が出る自治体もあります。

◆熊本県内の省エ家電買い替え促進補助金◆

熊本市：2万円 菊池市：購入金額の１/３を補助（上限5万円）

玉名市：1～4万円 合志市：1～3万円

住んでいる自治体の補助金を調べた上で、夏を前に、最善策を検討するのもいいかもしれません。